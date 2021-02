Startclub Arnhem introduceert inspiratiewandelingen in Park Sonsbeek

Startende ondernemers hebben vrijwel allemaal behoefte aan advies, coaching, netwerk en/of financiering. Daarom introduceert Startclub Arnhem inspiratiewandelingen, om te beginnen met de firestarter van de club: Michiel van Drunen. Tijdens deze corona-proof wandelingen door Park Sonsbeek krijg je een uur lang de tijd om al je vragen te stellen en inspiratie op te doen. Inschrijven kan via de website van Startclub Arnhem.

Wandelen inspireert

De inspiratiewandelingen zijn bedoeld voor startende ondernemers en iedereen die interesse heeft om voor zichzelf te beginnen. Michiel van Drunen, aanjager van dit initiatief, begeleidt de eerste wandelingen. Leg nieuwe contacten, krijg frisse inzichten en doe inspiratie op. Inclusief koffie of thee to go en een goodiebag gevuld door onze partners. In de goodiebag zit bijvoorbeeld een ijskrabber van Rabobank, een dopper fles van BDO, een voucher voor een wijnproeverij bij Robbers & van den Hoogen en een mondkapje van Startclub Arnhem. Inmiddels biedt ook kennispartner en mede founder van de startclub Rabobank gratis wandelingen aan via het platform www.startclubarnhem.nl.

Inschrijven

De wandelingen vinden plaats op verschillende doordeweekse tijden. Aanmelden kan via de website van Startclub Arnhem en is geheel gratis. Wel moet even een (gratis) account worden aangemaakt. Aangezien de inspiratiewandelingen tot nu toe erg populair zijn gebleken, worden ze nu uitgebreid. Naast de kennispartner Rabobank gaan binnenkort ook andere partners van startclub Arnhem, zoals bijvoorbeeld marketingbureau Saleswizard, wandelingen aanbieden. Houd www.startclubarnhem.nl óf de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie.

Startclub Arnhem is er voor alle startende ondernemers. De club bundelt het aanbod van verschillende partners in Arnhem en biedt dit aan op één online platform. Via dit platform kan de starter ook in contact komen met coaches uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Dit zijn echte mensen met kennis, ervaring of middelen die de starter echt kunnen helpen. Kijk voor meer informatie op www.startclubarnhem.nl.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties