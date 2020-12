Stenen wijken voor groen

Arnhem vergroent: In de omgeving van de Zypse Poort én in de IWJ Vos de Waelstraat in Elden werd vanaf vorige week gewerkt aan het vergroenen van de openbare ruimte. In totaal wordt 160 vierkante meter stoep ingewisseld voor planten, struiken en bomen. Daarmee wordt volop werk gemaakt van de ambitie om stenen en asfalt in te wisselen voor groen.

Zypse Poort

Rond de Zypse Poort, aan de Sonsbeekkant van het spoor, worden verschillende stoepen omgetoverd tot groene pleintjes en wordt een middengeleider op de weg voorzien van grassen. De huidige bomen krijgen meer groeiruimte en kunnen zich zo beter ontwikkelen. Bovendien zorgt het groen voor meer schaduw en door de diversiteit aan struiken en planten is de verwachting dat er ook meer insecten, vogels en andere dieren op afkomen. Goed voor de biodiversiteit dus. Op dit moment vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Het daadwerkelijk planten van het groen is voorzien in de tweede week van december.

Elden

In Elden wordt de relatief versteende IWJ Vos de Waelstraat een stuk groener. Ook daar krijgen de bestaande bomen meer ruimte en worden er verschillende siergrassen en planten toegevoegd waardoor de straat een groenere en daarmee aantrekkelijkere uitstraling krijgt.

Meer vergroening op stapel

In het eerste kwartaal van volgend jaar worden op verschillende plekken in de stad nog meer van dit soort vergroeningsacties uitgevoerd. Goed voor in totaal zo’n 680 vierkante meter meer groen in de stad.

