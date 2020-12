Vier kerst met Thuis in mijn hoofd bij Muziektheater De Plaats

Van 17 t/m 27 december 2020 speelt de hartverwarmende familievoorstelling Thuis in mijn hoofd (8+) in het huistheater van Muziektheater De Plaats. In deze voorstelling gaan drie kinderen op zoek naar een nieuw thuis.

Wat als de heimwee die je voelt in alles gaat zitten? Het kruipt langs je benen, door je aderen, omsluit je hart en nestelt zich in je keel. De heimwee heeft je in zijn greep en laat je niet meer los. En het enige dat helpt is het enige dat niet kan. Want wat als je thuis zoals het ooit was niet meer bestaat? Of zo ver weg is dat je er onmogelijk naartoe kan?

In de muziektheatervoorstelling Thuis in mijn hoofd staan de verhalen van drie kinderen centraal. De jongen Mo is gevlucht voor de oorlog en heeft zijn huis moeten achterlaten. Het meisje Hannah mist haar vader, die is teruggekeerd naar zijn thuisland Argentinië. En Robin heeft sinds haar ouders gescheiden zijn niet langer één thuis. Alle drie weten ze als geen ander wat heimwee is. Samen gaan ze op zoek naar de ultieme remedie tegen dit gevoel. En ontdekken ze dat er overal een thuis te vinden is.

Credits

Regie: Lise-lott Kok | Artistiek advies: Nicole Vervloed | Tekst: Amarins Romkema | Compostie: Amarins Romkema, Misagh | Spel en muziek: Tim Hammer, Mirthe Dokter, Alejandro de Antonio en Fenna Schoren | Scenografie: Femke Ratering | Productie: Judith Rosendaal

Speeldata

17 Dec, 19:30 uur

19 Dec, 15:00, 16:30, 19:30 uur

20 Dec, 15:00, 16:30, 19:30 uur

23 Dec, 15:00, 16:30, 19:30 uur

24 Dec, 15:00, 16:30 uur

26 Dec, 15:00, 16:30 uur

27 Dec, 15:00, 16:30, 19:30 uur

De Transformatie-Plaats, Van Oldenbarneveldstraat 94-15, Arnhem

Muziektheater De Plaats

De Plaats laat in zijn multidisciplinaire voorstellingen op locatie een nieuw geluid horen. Eén van rust, stilte, nuance, en verbinding. De locatie is inspiratiebron en medespeler in de voorstellingen. Naast onze professionele cast en crew werken we samen met amateurs en amateurverenigingen uit de omgeving. Altijd in, met door en voor de wereld om ons heen.

muziektheaterdeplaats.nl

