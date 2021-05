Straatcoaches moeten perspectief gaan bieden

Er wordt al lang geklaagd over jongeren die overlast veroorzaken in Arnhemse aandachtswijken aan de oostkant van de stad. Daarbij zijn er steeds weer opnieuw jongeren die met koeriersdiensten zwichten voor de bijverdiensten van de drugswereld. Dat levert meer op dan vakkenvullen bij de supermarkt. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil die ontwikkeling niet zo maar zijn gang laten gaan en laat het niet bij woorden alleen. Het is tijd voor actie. In Amsterdam was hij 15 jaar geleden initiatiefnemer van een dergelijk project om ‘zijn stadsdeel Slotervaart’ veiliger en socialer te maken. Dat project is inmiddels uitgerold in heel Amsterdam. Nu is de beurt aan Arnhem.

Door Chris Zeevenhooven

De straatcoaches staan klaar om de handschoen voor een proef van twee jaar op te pakken. Ze hebben de eerste trainingen gehad, zijn uitgerust met herkenbare werkkleding en een sportieve snelle fiets. De straatcoaches gaan om te beginnen aan de slag in de wijken Malburgen en Presikhaaf en werken samen met jongerenwerk van Rijnstad, de wijkagenten van politie en het welzijnswerk in Presikhaaf en Malburgen. Het lijkt allemaal wat veel, maar de afgelopen jaren is er flink bezuinigd op jeugd- en jongerenwerk. Dat heeft tot gevolg gehad dat veel jongeren die hun weg zoeken geen contact meer hebben met de samenleving. Marcouch wil dat de straatcoaches zorgen voor een beter pedagogisch klimaat in de wijk en dat er weer een verbinding komt met de ouders en de scholen om te zorgen dat het goed komt met de jeugd in de wijk. De straatcoaches moeten voor die verbinding gaan zorgen. “Ze moeten vriendelijk zijn als een jongerenwerker, gezaghebbend als de wijkagent en stevig als een uitsmijter” zegt kwartiermaker Hans Jansen, de projectleider van de straatcoaches.

Zeven straatcoaches voor Arnhem Oost

Er gaan zeven straatcoaches alle dagen in de week op pad, ook in het weekend. Vaak wordt gezegd dat welzijnswerkers vooral tijdens kantooruren paraat zijn, maar de straatcoaches gaan ook in de avonden op pad. De uitvalsbases voor de straatcoaches zijn Malburgen en Presikhaaf, maar de burgemeester bevestigt dat het project bestemd is voor de wijken van Arnhem Oost en dat ook andere wijken in het gebied er gebruik van moeten kunnen maken. Het team bestaat uit 6 mannen en 1 vrouw. De vrouw in het gezelschap, met Zuid Amerikaanse roots, staat overigens haar mannetje. Zij is een bekwaam vechtsporter. Het is de bedoeling dat de straatcoaches in Presikhaaf gaan samenwerken met de Presikhaaf University zodat jongeren waar ze mee te maken krijgen kunnen doorverbinden.

Straatcoaches gaan grenzen stellen

Straatcoaches gaan jongeren aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan. Het is de bedoeling dat de straatcoaches vooral preventief gaan werken om te voorkomen dat zaken onnodig uit de hand lopen. Ze gaan grenzen stellen, zodat het leefbaar blijft in de wijk en de jongeren niet in de problemen komen door grensoverschrijdend gedrag. Dat is niet zonder risico, zeker als ze zaken signaleren die drugs gerelateerd zijn. Daarom moeten ze ook gaan samenwerken met wijkagenten. Het is van belang dat er goed contact tussen de werkers komt en dat er overlegd wordt hoe en wat aan te pakken. “De straatcoaches gaan aan de slag om mee te helpen om het sociale leven in de wijk te herstellen en goed te houden” benadrukt burgemeester Marcouch zijn project om Arnhem veiliger te maken en de jeugd een toekomst te bieden.

