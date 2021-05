Winkelcentrum Schuytgraaf breidt zich uit

Na oplevering van de 4500ste woning, zou het winkelcentrum zich uitbreiden – dat was de afspraak. Het eerste deel werd opgeleverd in 2017 en vijf jaar later zal het tweede deel klaar zijn: de eerste palen zitten in de grond. Boven dit nieuwe deel, zullen duurzaam kleine sociale woningbouw appartementen worden gerealiseerd voor zowel starters als ouderen.

Vijf jaar na eerste oplevering

In het voorjaar van 2022 kunnen bewoners van Arnhem winkelen in een nóg uitgebreider winkelcentrum in de wijk Schuytgraaf. Boven de 2.500 m2 aan nieuw winkeloppervlak, worden 47 sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal gerealiseerd. Mede door de coronacrisis heeft de voorbereidingstijd van de bouw wat langer geduurd. Multi, Portaal en Bouwinvest tekenden eind vorig jaar voor de uitbreiding. Het ontwerp is net als het eerste deel gemaakt door het Arnhemse Weusten Liedenbaum Architecten en de geselecteerde bouwer is Plegt-Vos.

Prettig winkelen

Het winkelcentrum van Schuytgraaf biedt al een divers aanbod van winkels. Met de komst van onder andere de Lidl, is er straks een zeer compleet winkelaanbod voor bewoners van Schuytgraaf en de omliggende wijken. De uitbreiding is direct gelegen aan het plein, het maatschappelijke en commerciële hart van de wijk, waar winkelen, wonen en ontmoeten samenkomen. De toekomstige mix en variëteit van nationale en lokale retailers zal bijdragen aan de sociale cohesie en aantrekkelijkheid van het centrum.

Luc Baas, ontwikkelingsmanager namens Multi Corporation: “Multi beoogt met de uitbreiding van het winkelaanbod een naadloze aansluiting te creëren op de behoefte van de consument. Na de oplevering van de uitbreiding aanvang 2022 zijn wij ervan overtuigd dat winkelcentrum Schuytgraaf de ontmoetingsplek van de wijk blijft.” Collin Boelhouwer, Director Dutch Retail Investments van Bouwinvest: “Met de uitbreiding voldoet winkelcentrum Schuytgraaf volledig aan onze strategie. Met een gevarieerd aanbod gericht op de dagelijkse boodschappen is het een nieuwe parel in onze portefeuille!”.

Betaalbaar wonen boven het winkelcentrum

De 47 sociale huurwoningen die Portaal realiseert op het winkeldek zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Gemiddeld hebben de appartementen een woonoppervlakte van 67 m2. Alle appartementen zijn levensloopgeschikt. Hiermee mikt Portaal op zowel starters als ouderen. Ook aan duurzaamheid is gedacht: de appartementen worden aangesloten op de stadsverwarming, krijgen zonnepanelen en op alle daken van de woonblokken komen grasdaken. Robert van Dijk, manager vastgoed bij Portaal: “Met deze nieuwe appartementen voorzien we in een grote behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen in Arnhem en Schuytgraaf in het bijzonder. Voor jongeren die staan te popelen om op zichzelf te gaan wonen of ouderen die kleiner willen gaan wonen: voor hen staan er straks betaalbare appartementen op een prachtige plek.”

