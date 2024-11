Strijd om periodetitel: RKHVV heeft alles in eigen hand, De Paasberg in de wachtkamer

Wie worden de winnaars van de eerste periode? In een aantal klassen in het amateurvoetbal valt komend weekeinde de beslissing. RKHVV heeft in 1F de kansen in eigen hand en is bij een zege op Emplina verzekerd van een plek in de nacompetitie. Arnhemse Boys (5B) ligt op schema, De Paasberg (3L) moet hopen op een misstap van de concurrentie. Een overzicht van de vierde divisie C, de eerste klasse F en de klassen uit het zaterdagvoetbal.

ZATERDAG-/ZONDAGVOETBAL

VIERDE DIVISIE C

De eerste periodetitel is in deze divisie al in handen van UDI ’19, dat na 10 wedstrijden met 23 punten als eerste eindigde. Groene Ster (10-21) en RBC (10-20) kwamen net iets te kort. MASV (10-15) eindigde in de eerste periode als achtste. De Arnhemse ploeg begon de tweede periode afgelopen zondag met een gelijkspel (3-3) bij RKSV Nuenen. Zondagmiddag wacht de formatie van trainer Dennis van Beukering een zware klus. Lijstaanvoerder UDI ’19 is om 14.00 uur op het Arnhemse sportpark Malburgen-West de tegenstander. Ook UDI ’19 speelde afgelopen zondag gelijk: thuis 2-2 tegen Baronie.

EERSTE KLASSE F

Koploper RKHVV (7 duels, 14 punten, doelsaldo +9) heeft de eerste periodetitel voor het grijpen. Een overwinning op Emplina (7-11, +2), zondagmiddag op sportpark De Blauwenburcht in Huissen de tegenstander, is daarvoor voldoende. Verspeelt de ploeg van trainer Frans Koenen punten, dan is Unitas ’30 (7-13, +7) de grootste kanshebber op het periodekampioenschap. Bij misstappen van RKHVV en Unitas ’30 zijn ook Roda Boys/Bommelerwaard (7-12, +8), Bemmel (7-12, +5), Nemelaer (7-12, +5) en Almkerk (7-12, +2) nog in de race voor de eerste prijs van het seizoen.

ZATERDAGVOETBAL

DERDE KLASSE L

VVA Achterberg (17 punten uit 7 duels, doelsaldo +13) is de favoriet om de eerste periodetitel in de wacht te slepen. De dorpsclub is bij winst in de thuiswedstrijd tegen Candia ’66 niet meer te achterhalen. Morst VVA Achterberg punten, dan zitten Juliana ’31 (7-15, +13) en het Arnhemse De Paasberg (6-13, +4) op het vinkentouw. Juliana ’31 gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Harskamp, De Paasberg speelt uit tegen stadgenoot ESA. Voor De Paasberg staat in de eerste periode ook nog de thuiswedstrijd tegen Valleivogels op het programma. Dat duel ging eerder niet door in verband met het overlijden van erelid Matthijs de Koning van Valleivogels. De wedstrijd wordt ingehaald op zaterdag 14 december. Als VVA Achterberg tegen Candia ’66 punten verspeelt, gaat de eerste periodetitel bij overwinningen op ESA en Valleivogels naar De Paasberg.

VIERDE KLASSE B

De strijd om de eerste periodetitel is in deze klasse al beslist. Blauw Geel ’55 won vorige week zaterdag met 5-3 van Eerbeekse Boys en dat was voor de Edese ploeg de zevende zege op rij. De uitwedstrijd van Blauw Geel ’55 (7-21), zaterdagmiddag bij achtervolger Sportclub Deventer (7-16), is voor de strijd om de eerste periodetitel dus niet meer van belang. Het Oosterbeekse OVC ’85 (7-6) en het Velpse DVOV (7-4) bivakkeren in de onderste regionen en speelden in de eerste periode geen rol van betekenis.

VIJFDE KLASSE B

In deze klasse met elf ploegen gaat de eerste periode over tien wedstrijden. Een beslissing valt dus nog niet, maar koploper Arnhemse Boys (7-19) kan in Heteren bij een zege op SDOO wel prima zaken doen. De twee achtervolgers, Zuid Arnhem (7-16) en GVC (6-13) treffen elkaar zaterdagmiddag in Wageningen. Bij een gelijkspel tussen de twee concurrenten en een zege van Arnhemse Boys bij SDOO kan de ploeg van trainer Delano Verwey volgende week zaterdag (23 november) in de thuiswedstrijd tegen het Renkumse SCW ’23 de eerste periodetitel binnenhalen.

(Foto: Nico Kooij duel De Paasberg-AVW’66, eerder dit seizoen, tekst: Han Dreuning)

