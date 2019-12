De gemeente Arnhem wil de dienstverlening aan ondernemers verbeteren. Met ruim 15.000 ondernemers is Arnhem een ondernemende stad. De dienstverlening voor de Arnhemse ondernemers kan verder geprofessionaliseerd worden, is de overtuiging van het stadsbestuur. Verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen heeft daarover een helder beeld: “Ik wil onze ondernemers nog beter van dienst zijn. Daarvoor gaan we onze contacten met ondernemers verder intensiveren. Gemeentelijke accountmanagers zullen nog meer dan nu contact zoeken met ondernemers en letterlijk vaker bij hen op de stoep staan. Eén aanspreekpunt voor de ondernemers is het uitgangspunt, waarbij een ondernemer van begin tot eind wordt ontzorgd.”

Een team van accountmanagers van de gemeente gaat de spil zijn in deze versterkte vorm van de gemeentelijke ondernemersdienstverlening. Het team gaat in kaart brengen waar de behoeften van de bedrijven liggen en of er binnen de gemeente zaken anders georganiseerd of geregeld moeten worden om ondernemers nog beter te ontzorgen. Bovendien zal dit team zichtbaarder zijn in de stad.

Bijdrage aan maatschappelijke opgaven

Als bedrijven succesvol kunnen ondernemen draagt dat ook bij aan de gemeentelijke doelen om meer inwoners aan het werk te hebben en het behoud van arbeidskrachten voor de stad. Zo wordt er samengewerkt met Arnhem Studiestad, waarbij het binden van studenten aan onze stad centraal staat. De ambitie is om Arnhemse bedrijven en studenten aan elkaar te verbinden, waardoor onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar blijven aangesloten. Daarnaast zorgen we ervoor dat starters in Arnhem kunnen aansluiten bij bestaande netwerken, door ze aan ervaren zelfstandigen te koppelen. Ook het vraagstuk van de energietransitie speelt bij het bedrijfsleven. De forse korting (75%) op een energiescan die ondernemers kunnen krijgen is daarvan een mooi voorbeeld.

Van Bedrijven Weten

De acties om de dienstverlening richting ondernemers te verbeteren worden uitgevoerd onder de noemer ‘Van Bedrijven Weten’. Een equivalent van het in Arnhemmer geïntroduceerde model ‘Van Wijken Weten’ waarbij ambtenaren via zogenaamde teams leefomgeving werken in de Arnhemse wijken. Jan van Dellen daarover: ‘Mijn wens is dat ondernemers via één contactpersoon goed en adequaat geholpen worden. Het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd wil ik voorkomen. We gaan dat als organisatie achter de schermen gewoon goed regelen.”

