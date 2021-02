Situatie op Arnhemse bedrijventerreinen

Een autowrak op een bedrijventerrein met een nieuwe voorzitter er naast, trok onze aandacht: “Het autowrak staat voor mij symbool voor de situatie op de bedrijventerreinen”, aldus Hans-Robert van der Doe. Wat betekent dat?

Symboliek

“Enerzijds is de gemeente Arnhem verantwoordelijk voor het vestigingsklimaat, het onderhoud, de veiligheid en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. En met hoofdletters de handhaving. Zolang er niet gehandhaafd wordt, blijft er rottigheid bestaan. Ondermijning ligt op de loer. Zeker nu de inzet van politie voornamelijk gericht is op coronahandhaving. Daar maak ik me wel zorgen over. Anderzijds hebben pandeigenaren en gebruikers ook een rol. Deze moeten zorgen voor een nette uitstraling van hun pand en perceel én, nog belangrijker, verdachte zaken melden bij de politie. Een onderbuikgevoel bij twijfelachtige situaties klopt meestal.”

Het werkelijke nieuws

Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) behartigt de belangen van de ondernemers op de zes open bedrijventerreinen. Veiligheid, toekomstbestendigheid en leefbaarheid zijn daarbij speerpunten. De afgelopen jaren hebben voorzitter Niels Bruil en secretaris/penningmeester Angelique van Wissen zich ingezet ter kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen. Zij hebben mooie resultaten geboekt, maar het wordt tijd om het ‘bestuursstokje’ over te dragen.

Hans-Robert van der Doe van DK Makelaars en Jan Fransen van Misti / Fransen Technical Service nemen hun rol over. Van der Doe was vice voorzitter van PBA en bestuurslid van OKA. Hij weet daardoor hoe de hazen lopen in het politieke landschap. Als makelaar komt hij veel op de bedrijventerreinen. Al een jaar verbaast hij zich over een autowrak dat op bedrijventerrein Het Broek staat. “Het intrigeert me. Waarom wordt een auto op kenteken met duidelijke schade niet weggehaald? Waarom laten ondernemers in deze straat dit gebeuren, terwijl een verloederd beeld zijn of haar bedrijf niet goed doet? Hoe kan dit?”

Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen

“De StAB-bedrijventerreinen zijn de economische motor voor onze stad en dus essentieel. Er is nog veel werk te verrichten. Het is nooit af. StAB staat op de kaart. Ik bruis om samen met de andere bestuursleden het goede werk voort te zetten.”

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties