Architect Peter Koelewijn bij Het Colofon over de Eusebiuskerk 

Het beeld van de Eusebiuskerk in Arnhem heeft jarenlang bestaan uit steigers. Ir. Peter Koelewijn was bouwmeester Stichting Eusebius Arnhem en in die hoedanigheid betrokken bij de herstelwerkzaamheden die vanaf 2012 hebben plaatsgevonden. Peter Koelewijn is stedenbouwkundige, architect en adviseur. Van zijn hand verscheen het boek ‘De Eusebiuskerk, klaar voor de 21ste eeuw’ is het boek over de restauratie en herbestemming van de Eusebiuskerk in de periode 2007 – 2022.

Arnhem-Direct.nl bracht eerder al een uitgebreide recensie van het boek. Op 14 juli jl. nam hij afscheid van zijn werk als bouwmeester van de Eusebiuskerk. Het cadeau dat hij ontving als dank doneerde hij aan Presikhaaf University.

Peter Koelewijn is donderdag 15 september te gast in Het Colofon om te verhalen over de kerk waar ‘Arnhem trots op mag zijn’. Zijn optreden is gratis toegankelijk in Het Colofon, Bakkerstraat 56. Aanmelden via www.hetcolofon.nl. Aanvang 19:30 uur.

P.S.: ‘De Eusebiuskerk, klaar voor de 21ste eeuw’ is het boek over de restauratie en herbestemming van de Eusebiuskerk in de periode 2007 – 2022. Het boek is voor 24,50 euro te koop aan de kassabalie van de Eusebiuskerk, bij het Colofon, Citystore Arnhem, Hijman Ongerijmd en Jansen & de Feijter (Velp).

Reacties