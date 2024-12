Volleybalmannen Livo sluiten 2024 goed af

In de laatste speelronde van de volleybalcompetitie vóór het kersreces deden de Livo mannen van coach Marc van Ovost afgelopen zaterdag in de derde divisie A goede zaken: tegen het Almelose Fysio Engbersen Aastad werd in een sfeervolle en goed gevulde Triominos hal in Duiven een mooie 3-1 overwinning behaald.

Livo ging direct goed van start. Met erg verzorgd spel, een goede passing, dito functionerende blokkering en afwisselende set ups werd de setwinst met 25-11 in recordtempo binnen gehaald. In de tweede set werd het spel aanvankelijk op dezelfde wijze voortgezet maar ongemerkt slopen er steeds meer eigen fouten in het spel. Ballen die uit of in het net geslagen werden en een tegenstander die iets meer va banque ging spelen.

SPANNEND SLOT EERSTE SET

Door een spelverdelerswissel op de stand 11-12 kwam er iets meer rust in het spel. In deze fase hielp het ook dat de tegenstander zich af en toe behoorlijk ergerde aan een aantal beslissingen van de scheidsrechter. Het aantal onnodige fouten aan de Almelose kant ging omhoog, hetgeen resulteerde in een comfortabele 23-19 stand in het voordeel van Livo. Nadat beide ploegen hun side-out hadden behouden serveerde Fysio Engbersen Aastad echter in één ruk door naar 24-24. Goed verdedigend werk van Livo én een net serve en uitgeslagen bal van de Almelo’ers leverden alsnog een winnende 26-24 setwinst voor de mannen uit Duiven/Westervoort op.

LASTIGE DERDE SET

Zoals zo vaak in volleybal is de derde set bij een 2-0 voorsprong in sets een moeilijke opgave. Er is dan vaak sprake van concentratieverlies en is de gedachte dat de wedstrijd al gespeeld is. Ook Livo had hier last van. Hoewel het team uit Almelo zichtbaar moeite had met het verdedigen van vooral tactisch gespeelde ballen, koos Livo toch steeds voor een harde aanval. Dit speelde Aastad juist in de kaart, temeer daar juist de harde aanval in deze fase van de wedstrijd niet succesvol was. Livo liep hierdoor de hele set achter de feiten aan, met een onnodige verloren set (19-25) als gevolg . Livo coach Van Ovost: “We moeten daarin nog stappen zetten. Doordat we te graag willen, gaan we forceren en nemen we de verkeerde beslissingen.” Toch ziet hij het langzaam maar zeker steeds beter gaan: “We groeien hierin nog steeds.”

‘TWEEDE PLEK HAALBAAR’

Dat het team gegroeid is bleek duidelijk in de vierde set. De focus was weer aanwezig en een prima blokkering gecombineerd met een zeer goede lage veldverdediging bleek de basis te zijn voor een uitstekende vierde set, die met een mooie 25-18 winst werd afgesloten.

Met 31 punten staat Livo vier punten achter op de nummers één en twee, Harambee en Apollo 8. “We willen zeker meer”, aldus een zeer verzekerde Marc van Ovost. “Dat behoort absoluut tot de mogelijkheden. Tegen Harambee verloren we met een incompleet team erg ongelukkig en dat gaan we in de thuiswedstrijd zeker rechtzetten. Apollo 8 krijgen we ook nog thuis. We gaan proberen om tweede te worden en met het aanwezige potentieel van mijn team moet dat kunnen.”

Gezien het verloop van de competitie en de manier van spelen waarbij de uitstekende verdediging profiteert van een goed georganiseerde netverdediging is de voorspelling van Marc van Ovost helemaal nog niet zo gek. Echter: we zijn pas op de helft en de competitie duurt lang. Het belooft een spannend 2025 te worden.

(Tekst: Marinus Wouterse)

