Volleybaloverzicht 14 december: aderlating volleybalvrouwen Nuovo en Aetos 

Zowel het vrouwenteam van Nuovo als van Aetos hebben dit weekend afscheid genomen van hun sterkhouders. Voor Nicolle van der Mark van Nuovo is dat hopelijk tijdelijk: zij gaat met zwangerschapsverlof, Aetos speelster Judith Veerman stopt vanwege fysieke ongemakken.

We kijken terug op de competitiewedstrijden van afgelopen weekend.

Nuovo vrouwen geven zich niet gewonnen

Nicolle van der Mark speelde in de derde divisie C dus haar voorlopig laatste wedstrijd. Dit gemis zal in het verloop van de competitie een zware stempel op het spel van de Doorwerthse vrouwen gaan drukken. Zo zorgde de ervaren speelster in het laatste competitietreffen tegen het Hengelose Morgana DVO weer voor stabiliteit in de passing en scoorde met haar bekeken aanvallen talrijke keren. In de eerste set kwam Morgana DVO er niet aan te pas: de Nuovo vrouwen van coach Sander Siebel verdedigden vrijwel iedere aanval en scoorden veelvuldig door met name goed tactisch spel. Met een 25-20 overwinning als verdiend resultaat.

Nuovo kon echter dit niveau gedurende het verloop van de wedstrijd niet volhouden. Hoewel het team verdedigend een topwedstrijd speelde en DVO vaak drie, vier kansen nodig had om te scoren, was het duidelijk dat de aanvalskracht uiteindelijk in het voordeel van de Hengelose vrouwen uit zou vallen. De setstanden 15-25 en tweemaal 17-25 doen vermoeden dat het verschil erg groot was, maar niets is minder waar: Morgana DVO heeft geen enkele set cadeau gekregen, wat pleit voor het karakter van de Nuovo vrouwen. Woensdag 18 december mogen de vrouwen voor hun derde ronde in het Bekertoernooi opnieuw aan de bak, uit tegen WIK uit Steenderen. Daarna volgt er een korte stop tot 9 januari.

Mannen Nuovo pakken puntje tegen koploper

De Nuovo mannen van Julianne van den Berg kregen in de derde divisie C net als de vrouwen bezoek van een koploper: Vocasa 3 uit Nijmegen. De gelijkenis met de vrouwen is frappant. Nuovo won de eerste set met 25-20. Nu is van Vocasa 3 bekend dat zij vaker problemen hebben in de eerste set. De Nijmeegse ploeg bestaat uit routiniers, die allen een verleden hebben in de eerste- of topdivisie.

Ook zaterdag moest de dieselmotor bij hen kennelijk even op gang komen, want het verschil met Nuovo bleek vervolgens te groot: met 16-25, 12-25 en 14-25 speelden de Nijmegenaren letterlijk met hun tegenstander. Verliezen van de koploper kan gebeuren, belangrijker voor Nuovo is nu om op zaterdag 11 januari in hun eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar tegen buurman Scylla 2, punten te pakken. Aanvang 17.30 uur, Sporthal Doorwerth.

Aetos schenkt Judith Veerman overwinning bij afscheid

Bij Aetos was het Judith Veerman die afgelopen vrijdagavond in de promotieklasse E in Wageningen tegen Waho 2 vanwege fysieke klachten een punt achter haar omvangrijke volleybal carrière heeft gezet. Haar afscheid kreeg door een zwaar bevochten 2-3 overwinning extra glans. Natuurlijk gaat het team de ervaring van Judith op de spelverdelingspositie missen, maar er zijn absoluut een paar talentvolle speelsters die in haar voetsporen zullen treden.

De wedstrijd tegen de universiteitsploeg Waho 2 was een ware thriller, waarin maar liefst drie sets met het minimale verschil beslist werden en twee ervan in het voordeel van de Arnhemse vrouwen. De tie-break was met 11-15 in het voordeel van Aetos, waarmee de totaalscore op 108-109 uitkwam. Door de overwinning behouden de vrouwen met 20 punten uit 8 wedstrijden de aansluiting met de top. Volgende wedstrijd: zaterdag 11 januari om 15.15 uur thuis in Sporthal Middachtensingel tegen Trivos 3.

Sterk spelende Aetos mannen belonen zichzelf nog niet

De mannen van Aetos kwamen zoals gebruikelijk in hun tweede divisie B weer sterk uit de startblokken. In alle tot nu toe gespeelde wedstrijden doen de mannen tot aan de big points in de eerste set mee, maar niet altijd worden deze sets ook door hen gewonnen. Zo ook afgelopen zaterdag tegen Set up 2 uit IJsselmuiden. Na de eerste set nipt verloren te hebben (25-23), werd de tweede set gewonnen (21-25), maar miste Aetos in de derde en vierde set weer net de boot (respectievelijk 25-21 en 25-20).

Momenteel bivakkeert Aetos met 8 punten uit 9 wedstrijden op de tiende en laatste plaats. Het spel vertoont echter wel vooruitgang en de verschillen in het onderste gedeelte van de ranglijst zijn erg klein, dus de kaarten zijn nog lang niet geschud. Na 11 januari (thuis tegen de nummer zeven SVI) weten we meer. Aanvang 17.30 uur, Sporthal Middachtensingel.

Dubbeltje valt de verkeerde kant op voor Livo vrouwen

De vrouwen van Livo presteren in hun derde divisie C naar vermogen. Zo ook in de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Rivo 3 uit Rijssen, waarin zij de pech hadden dat in de eerste drie sets het verschil aan het einde van de set steeds richting de gastvrouwen ging: met 27-25, 25-22 en 25-20 was Rivo net iets slagvaardiger. De 20-25 winst in de vierde set leverde de vrouwen uit Duiven/Westervoort alsnog het verdiende puntje op. Momenteel staan de vrouwen van coach Luuk van den Borden keurig op een vijfde plaats in de middenmoot en daar zouden zij vooraf voor getekend hebben. Donderdag 9 januari spelen de vrouwen uit tegen het lager geklasseerde Vollverijs uit Terborg.

Mannen Livo doen wat ze moeten doen en behouden de aansluiting

De Livo mannen van Marc van Ovost deden afgelopen zaterdag wat er van hen verwacht werd. In de derde divisie A wonnen ze met 4-0 van hekkensluiter Hellas uit Nunspeet. In set 1 en 4 waren de verschillen met 25-21 weliswaar klein, maar in set 2 en 3 was Livo met 25-18 en 25-17 beduidend de betere ploeg. De competitie vertoont tot nu toe veel gelijkenis met die van het vorige seizoen. Toen waren Apollo 8 en Harambee ook de ploegen die net als nu de ranglijst aanvoerden en stond Livo op plaats 3, een plaats waar zij nu ook staan.

De ploegen uit Borne en Enschede zagen toen af van promotie, maar dat zal waarschijnlijk nu niet gebeuren. Het is dan ook zaak dat Livo de aansluiting behoudt. De beide koplopers spelen nog tweemaal tegen elkaar en Livo krijgt in de tweede helft van de competitie beide teams op bezoek. Maar eerst maar eens zaterdag 21 december de thuiswedstrijd tegen Fysio Engbersen Aastad uit Almelo in winst omzetten. Aanvang 13.00 uur, Sporthal Triominos in Duiven.

(Tekst: Marinus Wouterse)

