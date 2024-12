Een verdiende overwinning met weinig glans en kanttekeningen bij het vertrek van Jonathans

Door met 2-1 thuis van Jong FC Utrecht te winnen, droeg Vitesse een derde bouwsteen aan voor een positieve serie. De teller staat nu op zeven punten uit de laatste drie wedstrijden. En aangezien de geelzwarte formatie in de laatste wedstrijd voor de winterstop uit tegen het matige Jong PSV niet bij voorbaat kansloos is, kan het maar zo zijn dat trainer John van den Brom en zijn mannen met een goed gevoel de feestdagen ingaan.

De overwinning tegen de jeugdploeg uit Utrecht was volkomen verdiend. Heel fijn voor team, trainer en supporters dat de laatste thuiswedstrijd drie punten opleverde. En voor de van het thuispubliek afscheid nemende Jonathans mooi dat hij dat in die positieve sfeer én met een doelpunt van zijn kant kon doen. Maar de realiteit is wel dat het een zege met weinig glans was.

Het verweer van de Utrechters was nog minder dan pover. Tekenend waren de twee goals die zij moesten incasseren. Bij de eerste speelde zich een scene af die bij Comedy Capers niet zou hebben misstaan. De keeper kwam uit om de bal te pakken, de verdediger tikte die over hem heen en Jonathans kopte in het lege doel. De tweede was ook lachwekkend. Er ging een assist aan vooraf in de vorm van een op zich mooie lange bal van Vitessedoelman Bramel rechtstreeks op de diep gaande Yegoian, terwijl de Utrechtse centrale verdedigers in geen velden of wegen waren te bekennen.

Het leverde een voor het Vitesse van dit seizoen unieke voorsprong met twee doelpunten verschil op. Voor de equipe van Van den Brom is dan wel kenmerkend dat die in de allerlaatste seconden van het duel toch weer een tegentreffer moest toestaan. Het schot van Charalampoglou was prachtig, maar hij kreeg van de Arnhemse defensie alle vrijheid. Ik kan me de woede van keeper Bramel over het verspelen van de nul goed voorstellen. En zelf ben ik er ook niet blij mee, alleen al omdat de absurd moeilijke naam van de scorende speler mij hoofdbrekens bezorgde.

Het is al meer gebeurd en we gaan het nog vaker meemaken. Onnodige tegengoals door domme fouten of door het structurele gebrek aan snelheid achterin. Het aantal ‘clean sheets’ zal daarom voor Vitesse zeer beperkt blijven. En nu de beslissende acties van Jonathans gaan wegvallen, zal het in de tweede competitiehelft nog veel moeizamer puntjes sprokkelen worden dan het al was.

Aangezien de KKD één groot, amusant foutenfestival is, zal het kwartje toch wel een aantal keren in de richting van de Arnhemse formatie vallen. Als die tenminste met een goede spelopvatting en volle inzet blijft opereren. Ik verwacht dat dat zo zal zijn en dan verdient het geelzwarte team het om de enorme steun die het nu krijgt, tot het einde van het seizoen te behouden.

Hierbij nog een aantal kanttekeningen bij het vertrek van Jonathans. Deze speler is pas dit seizoen, na zijn zware knieblessure, doorgebroken, maar dat had al veel eerder gemoeten. In mijn column van 15 januari 2023 (!) over Vitesse-NEC schreef ik het volgende:

De beste optie voor meer speeltijd voorin vind ik de jonge Jonathans. Ik heb al eerder voor hem gepleit en zijn invalbeurt bevestigde mijn mening. Deze Arnhemse jongen heeft snelheid, een dribbel, een goed linkerbeen, inzicht en flair.

Vrijwel iedereen met een beetje voetbalinzicht zag dit, de toenmalige trainer Phillip Cocu echter vreemd genoeg niet. Jonathans kreeg van hem nauwelijks speeltijd, maar mocht wel in de basis opdraven in de bekerwedstrijd op 31 oktober 2023 op het kunstgras bij Groene Ster. Met fatale gevolgen in de vorm van die kruisbandblessure.

In een eerdere column van dit seizoen heb ik een beroep op Jonathans gedaan om bij te tekenen en nog een seizoen in Arnhem te blijven spelen. Mijn redenatie daarbij was dat hij zich dan met zijn vaste basisplaats nog verder zou kunnen ontwikkelen om daarna alsnog een mooie transfer te maken.

Jammer genoeg kiest deze Arnhemmer en echte Vitessejongen daar niet voor. Ik neem hem dat niet kwalijk, want hij kijkt wel degelijk verder dan zijn eigen belang. Door zijn tussentijds vertrek kan Vitesse toch nog een aardig transferbedrag voor hem beuren. Hij had ook kunnen afwachten en na het seizoen gratis de deur uit kunnen lopen. Zijn Vitessehart is gelukkig te groot om dat te willen en kunnen doen.

Aankomende vrijdag in Eindhoven speelt Jonathans dus zijn laatste wedstrijd in het Vitesseshirt. Ik gun hem een mooi afscheid, met één of meer goals en/of assists en liefst ook een overwinning. Of het nu wel of niet op die manier loopt, ik weet zeker dat de fantastische uitsupporters hem op grootse wijze zullen uitluiden.

Vitesse-Jong FC Utrecht 2-1

Jonathans 1-0, 60. Yegoian 1-1, 90. Charalampoglou 2-1

(Tekst: Hans Witjes)

