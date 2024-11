VV Elsweide wil voor de winterstop afstand nemen

VV Elsweide ontvangt zondag 1 december op het thuishonk SC Rheden. Trainer Harun Köprülü kijkt samen met Wilfrie Koekkoek vooruit naar dit belangrijke duel.

“Ons doel voor dit seizoen is om te promoveren naar de derde klasse. We willen de wedstrijden voor de winterstop winnen en hopen zo een gat te slaan met de achtervolgers.”

IJzersterke seizoensstart

VV Elsweide is het seizoen goed begonnen met zeven gewonnen duels en na negen wedstrijden een gemiddelde van vier doelpunten. Een ijzersterk begin, maar het is nog steeds niet zeker of de Arnhemmers de eerste periode in de wacht slepen. VV Elsweide staat met 22 punten uit 9 wedstrijden weliswaar bovenaan, maar Veluwezoom staat op 1 punt met een wedstrijd minder gespeeld.

Wanneer Veluwezoom die inhaalwedstrijd wint, is die club periodekampioen. Nogmaals Harun Köprülü: ”Het is jammer dat we de eerste wedstrijd tegen Veluwezoom verloren hebben, want ik vond dat we in dat duel de betere ploeg waren.”

Hecht team

“We hebben een goede en sterke selectie met zowel jonge talentvolle spelers als meer ervaren jongens. Het is steeds meer een hecht team. We spelen ‘hoog’ en kunnen op elk moment van de wedstrijd gevaarlijk zijn. Punt is nog wel dat we soms vergeten om ook hard te werken als we de bal niet hebben. Dan vallen er gaten in de omschakeling en krijgen we nog te veel doelpunten tegen. Na de winterstop verwacht ik dat de tegenstanders zich steeds meer op ons gaan instellen en erg verdedigend gaan spelen. Maar door hard te blijven werken moeten we onze doelstelling kunnen halen”

Elsweide is gezien de ranglijst zondag favoriet. Harun Köprülü: ”Rheden is eerlijk gezegd voor mij een onbekende ploeg. Zij zijn gedegradeerd uit de derde klasse en ik begrijp dat het een stugge ploeg is. Wij moeten ons eigen spel spelen en hen niet onderschatten.”

(Tekst: Wilfrie Koekkoek, foto: Ben Gal)

Reacties