Maandag 8 maart a.s. organiseren het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden 15.00 tot 16.30 uur de online talkshow ‘Crimineel Verpand?’. Centrale thema is de relatie tussen vastgoed en ondermijnende criminaliteit. Burgemeesters hebben dankzij artikel 13b uit de Opiumwet (Wet Damocles) de mogelijkheid panden voor bepaalde tijd te sluiten wanneer sprake is van misbruik. Zij gebruiken dat recht ook regelmatig. Arnhem ligt in de veiligheidsregio Gelderland-Midden die in totaal vijftien gemeenten telt.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, Loes van der Meijs-van der Laar, burgemeester van Doesburg gaan over dit onderwerp in gesprek met Patrick van den Brink, directeur van het CCV. Demissionair minister van Justitie & Veiligheid Ferdinand Grapperhaus is de speciale gast aan tafel.

Criminelen proberen steeds vaker woningen en bedrijfsruimten te huren om drugs op te slaan of te produceren, gestolen goederen onder te brengen, auto’s koud te zetten of criminelen te huisvesten. Vaak gebeuren dit soort activiteiten ongemerkt. Pandeigenaren en verhuurmakelaars kunnen achterblijven met een slechte reputatie en hoge kosten door schade aan het pand. Het pand kan zelfs gesloten worden. Voor de aanpak van deze ondermijnende criminaliteit is samenwerking tussen gemeenten en verhuurders essentieel.

Voor wie?

De talkshow is bedoeld voor iedereen die vanuit professioneel oogpunt te maken heeft met huurpanden in Gelderland-Midden. Zoals verhuurmakelaars, vastgoedbeheerders, particuliere verhuurders en professionals bij woningbouwcorporaties en gemeenten.

Deelname is gratis. Meld je direct aan via www.hetccv.nl/crimineelverpand. Je ontvangt een aantal dagen voor de talkshow een e-mail met de link om Crimineel Verpand? live te kunnen volgen.

