Brandlucht in Arnhem komt van grote natuurbrand bij Venray

ARNHEM – Wie vanochtend in Arnhem naar buiten loopt, kan een duidelijke brandlucht ruiken. Die geur komt niet uit de directe omgeving, maar van de grote natuurbrand bij Oostrum, in de gemeente Venray. Door de wind trekt de rook over grotere afstand richting delen van Gelderland, waaronder Nijmegen en Arnhem.

De brand woedt in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Oostrum. De brandweer is daar maandag rond het middaguur uitgerukt voor een grote natuurbrand. Inmiddels is de brand nog altijd niet onder controle. Volgens Veiligheidsregio Limburg-Noord staat een gebied van ongeveer 100 hectare in brand. Brandweerlieden uit het hele land ondersteunen de Limburgse brandweer bij de bluswerkzaamheden.

Rook over grote afstand te ruiken

Bij natuurbranden kan rook ver weg trekken, zeker als de wind langere tijd dezelfde kant op staat. Daardoor kan een brandlucht ook tientallen kilometers verderop worden geroken. Dat is vanochtend ook in Arnhem het geval.

Veiligheidsregio Limburg-Noord waarschuwt mensen in de omgeving van de brand om uit de rook te blijven. In de nacht van maandag op dinsdag kwamen ook roetdeeltjes neer in de omgeving. Volgens de veiligheidsregio zijn die niet gevaarlijk en kunnen ze met water worden weggespoeld van bijvoorbeeld tuinmeubilair of auto’s.

In Arnhem is voor zover bekend geen aparte waarschuwing uitgegaan. Toch geldt ook hier: wie last heeft van de rooklucht, kan beter ramen en deuren sluiten en de mechanische ventilatie tijdelijk uitzetten. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, jonge kinderen en ouderen kunnen sneller last krijgen van rook.

Blussen gaat door

De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om het vuur onder controle te krijgen. Maandagavond waren ongeveer 300 hulpverleners actief. Ook Defensie helpt mee. Twee blushelikopters zijn ingezet, maar die konden in de nacht niet vliegen omdat dat in het donker te gevaarlijk is. Dinsdagochtend worden de helikopters weer ingezet.

Ook rijden er door de brand en de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Boxmeer en Venray.

De brandweer vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied rond Oostrum en de hulpdiensten ruimte te geven. Voor Arnhemmers is vooral de rooklucht merkbaar. Hoe lang die nog blijft hangen, hangt af van de wind en van het verloop van de brand.