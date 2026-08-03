Tientallen meldingen over FLOW-geluid: festival tot in Oosterbeek hoorbaar

ARNHEM – Tijdens het tweedaagse FLOW In The Park-festival in Park Sonsbeek zijn tientallen meldingen over geluidsoverlast binnengekomen. De meeste kwamen uit Arnhem, maar ook vanuit Oosterbeek werd geklaagd over het festivalgeluid. Hoewel grote evenementen vrijwel altijd enkele klachten opleveren, viel het aantal meldingen rond FLOW dit jaar op.

De klachten kwamen uit uiteenlopende Arnhemse wijken. Ook buiten de stad was het festival duidelijk te horen. De Arnhemsche Courant hoorde zondagavond ter hoogte van het Airborne Museum in Oosterbeek nog duidelijk de zware bastonen van het festival. Dat sluit aan bij de meldingen die vanuit Oosterbeek binnenkwamen.

Het aantal meldingen geeft niet per definitie een volledig beeld van de ervaren overlast. Niet iedereen weet waar geluidsoverlast van evenementen kan worden gemeld en ook niet iedere omwonende die hinder ervaart, dient daadwerkelijk een klacht in.

FLOW is het tweede festival in korte tijd dat discussie oproept over geluid in Park Sonsbeek. Eerder deze zomer leidde ook Legends of Rock tot klachten van omwonenden. De Vereniging Vrienden van Sonsbeek voerde toen eigen geluidsmetingen uit en stelde in een brief aan de gemeenteraad dat de vergunde geluidsnormen volgens haar waren overschreden. De vereniging vroeg de raad om kritisch te kijken naar de handhaving van de geluidsregels bij evenementen.

FLOW keerde dit jaar terug naar Park Sonsbeek met de grootste editie tot nu toe. Het festival trok gedurende het weekend duizenden bezoekers. Het is nog niet bekend of de gemeente of de omgevingsdienst naar aanleiding van de meldingen nader onderzoek doet.