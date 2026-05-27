Circusartiesten balanceren straks op 30 meter hoogte tussen flatgebouwen in Arnhem

ARNHEM – Bewoners van de Arnhemse wijk Kronenburg kunnen op zondag 14 juni letterlijk omhoog kijken voor een bijzondere voorstelling. Tussen twee flatgebouwen aan het Croydonplein wordt die dag een zogenoemde highline gespannen van 90 meter lang, op ongeveer 25 meter hoogte. Daarover lopen circusartiesten en highline-atleten van het Lowlines Collectief tijdens het gratis evenement Circus in de Wijk.

Het evenement vindt plaats tussen 12.00 en 17.00 uur en wordt georganiseerd in samenwerking met woningcorporatie Talis. De flatgebouwen vormen daarbij niet alleen het decor, maar ook de tribune: bewoners kunnen de voorstelling bekijken vanaf hun balkon of uit het raam, terwijl bezoekers beneden in het groen tussen de flats terechtkunnen voor workshops, demonstraties en een picknick.

Balanceren hoog boven Kronenburg

Highlinen is een extreme variant van slacklinen, waarbij deelnemers balanceren op een smalle lijn die op grote hoogte is gespannen. De sport ontstond vanuit de klimwereld en groeide de afgelopen jaren uit tot een internationale discipline waarin balans, concentratie en acrobatiek samenkomen. Het Lowlines Collectief combineert die sport nu met circus en straattheater.

Tijdens het evenement worden meerdere demonstraties gegeven. Hoogtepunt van de dag is de circusshow tussen 13.30 en 14.30 uur, waarbij artiesten zich tientallen meters boven de grond over de lijn bewegen tussen de flatgebouwen van Kronenburg.

De organisatie noemt het project nadrukkelijk meer dan alleen een circusvoorstelling. In de maanden voorafgaand aan het evenement verschijnen artiesten al op verschillende plekken in de wijk met kleine optredens en demonstraties om bewoners te betrekken bij het project.

“Niet alleen een weekend met een vol programma, maar een traject dat de wijk stap voor stap meeneemt,” schrijft de organisatie op haar website.

Workshops en gratis pannenkoeken

Ook op de grond is er van alles te doen. Bezoekers kunnen de hele middag deelnemen aan slackline-workshops, waarbij ze zelf leren balanceren op een laag gespannen lijn. Daarnaast wordt een zogenoemde deadhang-competitie georganiseerd, waarbij deelnemers zo lang mogelijk aan een stang proberen te hangen.

De organisatie roept bezoekers op om een picknickkleed en iets te eten of drinken mee te nemen, zodat het grasveld tussen de flats voor één middag verandert in een ontmoetingsplek voor de wijk. De organisatie deelt daarnaast gratis pannenkoeken, koffie en thee uit.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

12:00 – Start Evenement, Workshops en Muziek

12:00 – 13:00 – Highline demonstraties

13:30 – 14:30 – Circusshow op hoogte

12:00 – 17:00 – Workshops en competitie (doorlopend)

15:00 – 17:00 – Highline demonstraties

Het evenement is gratis toegankelijk. Iedereen is welkom op het Croydonplein in de Arnhemse wijk Kronenburg.