Groot onderhoud A12-brug bij Arnhem zorgt voor wekenlange verkeershinder

ARNHEM – Weggebruikers rond Arnhem moeten vanaf begin april rekening houden met forse verkeershinder. Rijkswaterstaat start op dinsdag 7 april met groot onderhoud aan de brug over de IJssel (A12). De werkzaamheden duren tot en met 14 mei en hebben grote impact op het verkeer in de regio.

De brug, een belangrijke verkeersader tussen Arnhem en de rest van Nederland en Duitsland, is volgens Rijkswaterstaat toe aan onderhoud om veilig en betrouwbaar te blijven functioneren. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer beperkt en moeten automobilisten rekening houden met vertragingen die kunnen oplopen tot een uur.

Extra werkzaamheden door verslechterd wegdek

Voorafgaand aan het grote onderhoud worden al extra werkzaamheden uitgevoerd. Door winterse omstandigheden is het asfalt rond de brug sneller versleten dan verwacht. Daarom vinden er eind maart meerdere nachtelijke afsluitingen plaats op en rond knooppunt Velperbroek.

Tijdens deze nachten zijn rijstroken afgesloten of wordt verkeer omgeleid via parallelbanen en op- en afritten. In sommige gevallen is de A12 zelfs volledig dicht in één rijrichting.

Vermijd de A12 waar mogelijk

Rijkswaterstaat roept weggebruikers nadrukkelijk op om hun reisgedrag aan te passen. Zo wordt geadviseerd om thuis te werken als dat kan, buiten de spits te reizen of te kiezen voor alternatieven zoals openbaar vervoer, carpoolen of de fiets.

Wie toch de weg op moet, krijgt het advies om op de A12 zelf te blijven rijden. De omliggende wegen zijn namelijk niet ingericht op grote extra verkeersstromen.

Afronding met extra nachtafsluitingen

Na 14 mei is het grootste deel van het onderhoud afgerond en kan de brug weer volledig worden gebruikt. Wel volgen er tussen 18 en 31 mei nog enkele nachtafsluitingen voor de laatste werkzaamheden.

Volgens Rijkswaterstaat past dit onderhoud binnen een bredere vernieuwingsopgave. Veel infrastructuur in Nederland stamt uit de jaren vijftig en zestig en moet worden aangepast aan het huidige, intensievere verkeer.