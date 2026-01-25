Verkiezingsprogramma Arnhem Centraal – Voor 25 euro een jaar met de bus door Arnhem

ARNHEM – Een jaar lang met de bus door Arnhem reizen voor 25 euro, meer veiligheid in de wijken en extra aandacht voor sport, cultuur en bereikbaarheid. Het zijn enkele van de opvallende voorstellen uit het verkiezingsprogramma van Arnhem Centraal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. De lokale politieke partij van wethouder en lijsttrekker Bob Roelofs kiest nadrukkelijk voor plannen die direct voelbaar moeten zijn in het dagelijks leven van Arnhemmers. Betaalbaarheid, veiligheid en een wijkgerichte aanpak vormen daarbij de rode draad.

Bereikbaarheid als basisvoorziening

Het voorstel voor een buskaart van 25 euro per jaar voor alle Arnhemmers is bedoeld om de stad beter bereikbaar te maken en drempels voor openbaar vervoer weg te nemen. Arnhem Centraal ziet betaalbare mobiliteit als een basisvoorziening, vooral voor inwoners met een kleine beurs, jongeren en ouderen. Tegelijk wil de partij het centrum ontlasten door bezoekers aan de stadsranden te verleiden met lage parkeertarieven en een snelle OV-verbinding naar de binnenstad.

Voor mantelzorgers en zorgverleners moet parkeren eenvoudig blijven. Ook zet Arnhem Centraal in op verkeersveiligheid, met lagere snelheden op drukke singels, betere afstelling van verkeerslichten en een jaarlijkse aanpak van de tien gevaarlijkste verkeersplekken in de stad.

Wonen en leefbaarheid in balans

Op het gebied van wonen wil Arnhem Centraal sneller betaalbare woningen realiseren, onder meer in Rijnpark, maar altijd met behoud van groen en leefkwaliteit. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Verhuiscoaches moeten helpen om doorstroming op gang te brengen, vooral voor 55-plussers.

Daarnaast investeert de partij in schone straten, goede luchtkwaliteit en verkoeling van de stad. Minder verstening en meer groen, onder andere in wijken als Kronenburg, moeten bijdragen aan een prettige leefomgeving.

Veiligheid dichtbij georganiseerd

Veiligheid vormt een belangrijk speerpunt in het programma. Arnhem Centraal wil meer straatverlichting, gericht cameratoezicht en herkenbare wijkagenten in elke buurt. De partij wil hard optreden tegen (seksuele) straatintimidatie en extra inzetten op preventie van huiselijk geweld. Trainingen voor mentale weerbaarheid en meer aandacht voor crisis- en noodsituaties maken daar onderdeel van uit.

Sport en cultuur als bindmiddel

Sport en cultuur spelen een verbindende rol in de plannen van Arnhem Centraal. De partij wil sportverenigingen structureel ondersteunen en investeert in zowel topsport als breedtesport. In de stad moeten extra 3×3-basketbalvelden komen en bestaande pumptracks worden uitgebreid.

Ook cultuur krijgt nadrukkelijk aandacht. Arnhem Centraal wil cultuur in de wijken versterken en iconische plekken zoals de Eusebiuskerk, de Historische Kelders en de Synagoge beter benutten. Het Arnhemse erfgoed wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de identiteit van de stad.

Zorgzaam en betrokken

In het sociale domein zet Arnhem Centraal in op zorgzame buurten, waarin inwoners elkaar kennen en ondersteunen. Eenzaamheid en financiële zorgen moeten actief worden aangepakt. De partij wil burgerinitiatieven versterken en wijk- en buurtcentra behouden als laagdrempelige ontmoetingsplekken. Ook betaalbare vervoersmogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn blijven een belangrijk aandachtspunt.

Lokale koers

Met het programma Stem Arnhems! benadrukt Arnhem Centraal haar lokale karakter. De partij zegt te staan voor een schone, veilige en verbonden stad, waarin inwoners worden betrokken bij besluitvorming en waar praktische oplossingen voorop staan.

Verkiezingsreeks

Met dit programma is Arnhem Centraal de volgende partij in de verkiezingsreeks van de Arnhemsche Courant. In de komende weken volgen meer partijen met hun plannen en ambities voor de stad.