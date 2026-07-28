Herdenking bij stadhuis voor slachtoffers aanslag Pride in Berlijn

ARNHEM – Arnhem staat vanavond stil bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij het stadhuis vindt dinsdag 28 juli om 20.00 uur een herdenking plaats. De regenboogvlag hangt halfstok en na een minuut stilte kunnen aanwezigen bloemen leggen.

Loco-burgemeester David de Vries opent de herdenking. Daarna spreken Ricardo Brouwer, voorzitter van COC Midden-Gelderland, Tessa van Rooijen van de Dolle Mina’s en Owen Rikken. De gemeente stelt gratis bloemen beschikbaar in alle kleuren van de regenboog.

Aan het einde van de herdenking wordt de regenboogvlag weer gehesen. Daarmee wil de gemeente een teken geven van veerkracht en solidariteit met de regenbooggemeenschap.

Aanslag op Pride in Berlijn

De herdenking volgt op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Daar reed afgelopen weekend een 21-jarige man in een witte bestelbus in op bezoekers van de jaarlijkse Pride. Volgens de Duitse autoriteiten kwam daarbij een vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geen Nederlanders.

De aanslag heeft ook buiten Duitsland veel losgemaakt. In meerdere steden worden herdenkingen of steunbetuigingen georganiseerd. Ook in Nederland leidde de aanslag tot extra aandacht voor de veiligheid rond Pride-evenementen.

Ruimte voor verdriet en steun

De bijeenkomst in Arnhem is bedoeld als moment van rouw en verbondenheid. De aanslag raakt niet alleen de bezoekers in Berlijn, maar ook veel mensen binnen de LHBTQIA+-gemeenschap in Arnhem en daarbuiten.

Met de herdenking wil Arnhem ruimte bieden aan verdriet, boosheid en steun. De minuut stilte vormt het centrale moment van de avond. Daarna kunnen aanwezigen bloemen leggen bij de regenboogvlag, die voor de gelegenheid halfstok hangt.

De herdenking begint om 20.00 uur bij het stadhuis van Arnhem.