Koningin Máxima bezoekt Cleantech Park Arnhem

ARNHEM – Koningin Máxima brengt dinsdag 21 april een bezoek aan Cleantech Park Arnhem. Het werkbezoek staat in het teken van innovatie en de rol van Arnhem in de energie- en circulaire transitie. Arnhem draagt dit jaar het predicaat MKB Stad, toegekend door MKB-Nederland. Volgens de organisatie laat het bezoek zien hoe ondernemers, onderwijs en overheid in de regio samenwerken aan een toekomstbestendige economie.

Innovatie in de praktijk

Tijdens het bezoek krijgt de koningin een rondleiding over het terrein en een toelichting op de ontwikkeling van het park als productiecampus voor cleantechbedrijven. Daarbij staat vooral de vertaalslag van idee naar toepassing centraal. Directeur Jet van Zwieten noemt het bezoek een erkenning voor het werk op het park. “Hier zie je hoe innovatie er in de praktijk uitziet: ideeën die worden getest, opgeschaald en toegepast.”

Van ijzerbrandstof tot biobased materialen

Máxima bezoekt meerdere bedrijven op het terrein. Zo krijgt zij bij RIFT uitleg over ijzerbrandstof als alternatief voor fossiele energie in industriële processen. Ook staat een bezoek gepland aan Plantics, waar gewerkt wordt aan volledig circulaire en biobased materialen. Daarnaast gaat zij langs bij KRAFT Architecten, waar ontwerp en duurzaamheid samenkomen.

Kunst en ontwerp als motor

Opvallend is de rol van het art- en designcluster op het terrein. Volgens Van Zwieten zorgen ontwerpers voor nieuwe perspectieven binnen het ecosysteem. Initiatieven zoals een artist-in-residence en een showdepot voor hedendaagse kunst moeten bedrijven scherp houden en de werkomgeving inspirerend maken.