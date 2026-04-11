Marcouch ontvangt Poolse onderscheiding voor inzet rond Slag om Arnhem

ARNHEM – Burgemeester Ahmed Marcouch heeft donderdagmiddag een bijzondere internationale onderscheiding ontvangen. Tijdens de opening van een nieuwe tentoonstelling in het Airborne Museum Hartenstein kreeg hij de Poolse Bene Merito-onderscheiding uitgereikt, als erkenning voor zijn inzet rond de herinnering aan generaal Stanisław Sosabowski. De onderscheiding werd toegekend door de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radosław Sikorski en uitgereikt door de Poolse ambassadeur in Nederland, Margareta Kassangana.

Erkenning voor historische inzet

Met de Bene Merito eert Polen sinds 2009 personen die zich internationaal inzetten voor het land, bijvoorbeeld door het versterken van samenwerking of het levend houden van de Poolse geschiedenis. In het geval van Marcouch gaat het vooral om zijn rol in het onder de aandacht brengen van de Poolse bijdrage aan de Slag om Arnhem en het eerherstel van generaal Sosabowski. De Poolse bevelhebber speelde in september 1944 een cruciale rol tijdens Operatie Market Garden, maar kreeg lange tijd niet de erkenning die hij verdiende. Juist die historische onbalans staat de laatste jaren nadrukkelijker op de agenda in de regio Arnhem.

“Eer komt vooral Polen toe”

In zijn dankwoord benadrukte Marcouch dat de onderscheiding volgens hem vooral een erkenning is voor de Poolse militairen zelf.

“Het is een grote eer deze onderscheiding te ontvangen. Maar die eer komt natuurlijk vooral jullie toe. Want het is met grote dank aan de Poolse inzet en opoffering dat in 1944 de weg naar vrijheid en democratie in Nederland en Europa weer werd ingezet.”

Meerdere bestuurders onderscheiden

Niet alleen Marcouch viel in de prijzen. Ook René Verhulst, Patricia Hoytink, Agnes Schaap en Keith Allan ontvingen de onderscheiding.

Tentoonstelling over familie Sosabowski

De uitreiking vond plaats bij de opening van de tentoonstelling ‘Sosabowski: een familie verdeeld door oorlog’. Deze is vanaf vrijdag te zien in het Airborne Museum in Oosterbeek. De expositie vertelt het verhaal van generaal Sosabowski en zijn zoon, die beiden vochten voor een vrij Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ieder een andere weg volgden. De familie raakte daardoor jarenlang verdeeld. De tentoonstelling wordt mede vormgegeven door professor Hal Sosabowski, een nazaat van de generaal, die optreedt als gastconservator. Met de onderscheiding en de tentoonstelling krijgt de Poolse bijdrage aan de bevrijding opnieuw een zichtbare plek in de regio – een thema dat in en rond Arnhem blijvend wordt doorverteld.