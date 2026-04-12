Arnhem herdenkt start van bevrijding

ARNHEM – In de Stadhuishal van Arnhem is vandaag stilgestaan bij de start van de bevrijding van de stad, precies 81 jaar nadat de laatste fase van de strijd om Arnhem begon. Tijdens een plechtige herdenking en dienst werd teruggeblikt op de gebeurtenissen van april 1945, toen geallieerde troepen de stad definitief bevrijdden van de Duitse bezetting.

Centraal tijdens de ceremonie stond Operatie Anger, een relatief onbekende maar cruciale militaire operatie. Op 12 april 1945 trokken militairen van de Britse 49th (West Riding) Infantry Division, beter bekend als de ‘Polar Bears’, Arnhem binnen. Ook Canadese troepen speelden een rol in de bevrijding van de regio. Na zware gevechten was het centrum van de stad op 14 april bevrijd, al duurde het nog enkele dagen voordat de laatste Duitse weerstand in de omgeving werd gebroken.

Tijdens de bijeenkomst in de Stadhuishal werd stilgestaan bij de impact van de gevechten op de stad en haar inwoners. Arnhem was na de mislukte Slag om Arnhem grotendeels verwoest en verlaten. De bevrijding in april 1945 betekende het begin van de wederopbouw, maar ook het moment waarop inwoners langzaam konden terugkeren naar een zwaar gehavende stad.

De herdenking werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en is een initiatief van Michael en Amanda Slotboom. In aanloop naar de eerste editie kwam het initiatief in contact met de gemeente Arnhem, mede via fractievolger van Arnhem Centraal Thomas Meyer.

Bijzonder was de aanwezigheid van de 100-jarige Britse veteraan Arnold Walton. De sergeant van het York and Lancaster Regiment, Hallamshire Battalion, reisde speciaal vanuit Sheffield naar Arnhem om de herdenking bij te wonen.

De ceremonie werd afgesloten met een moment van stilte, waarna aanwezigen kransen konden leggen ter nagedachtenis aan de slachtoffers en bevrijders van de stad.