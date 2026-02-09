Onderzoek naar ondermijning op bedrijventerrein Het Broek

De Rekenkamer gaat onderzoek doen naar ondermijnende criminaliteit op bedrijventerrein Het Broek. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan van de gemeente dat onderzoek dat naar aspecten van het beleid.

Aanleiding voor dit verdiepende onderzoek is dat bedrijventerreinen in het algemeen kwetsbaar kunnen zijn voor ondermijnende activiteiten. Voor zover bekend zijn er geen directe aanleidingen voor het onderzoek.

Ondermijning is een probleem op heel veel bedrijventerreinen in Nederland, door een combinatie van uiteenlopende bedrijvigheid, leegstand, logistieke functies en beperkte sociale controle.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de Rekenkamer: “Bedrijventerrein Het Broek is het oudste en een van de grootste bedrijventerreinen van Arnhem en kent een gemengd karakter en een strategische ligging. Daarmee vormt het terrein een relevante casus om inzicht te krijgen in mogelijke kwetsbaarheden en de wijze waarop de gemeente hierop stuurt.”

Onduidelijk is nog hoe de Rekenkamer de ondermijning wil onderzoeken. Naar verwachting zal het onderzoek ongeveer een half jaar in beslag nemen. De resultaten zullen later dit jaar aan de gemeenteraad worden gestuurd.