De Arnhemse woningmarkt

Iedere makelaar zal het beamen: de meest gestelde vraag op verjaardagen, borrels en bruiloften is ‘’en, hoe is het met de woningmarkt?’’, waarna je als lokale makelaar een vaak gerepeteerd verhaaltje afsteekt over te weinig nieuwbouw, dat het kabinet een aantal onhandige beslissingen heef genomen waardoor het alleen maar lastiger wordt om een leuke nieuwe (huur)woning te vinden, en dat de makelaars hier ook niet gelukkig mee zijn maar natuurlijk wel blij zijn dat ‘hun’ woningen vlot en goed verkocht worden.

Echter…. De Nederlandse woningmarkt bestaat eigenlijk niet. Natuurlijk, als je alles bij elkaar optelt is er een beeld hoe het er in Nederland aan toe gaat, maar dat zegt helemaal niets over hoe het in Alblasserdam is, of in Arnhem. Er zijn namelijk een heleboel woningmarkten, zelfs per plaats. Zo maakt het in de regio Arnhem nogal uit of je het over Arnhem- Noord of -Zuid hebt, over Westervoort of Oosterbeek. Zelfs binnen een stadsdeel als Arnhem- Zuid kunnen we spreken van verscheidene kleinere woningmarkten, en bijvoorbeeld een kleine plaats als Westervoort kent wat verschillen tussen de Kern en de andere delen van het dorp.

De vraag hoe het op de woningmarkt is, is daarom niet eenvoudig te beantwoorden. Zo was het in de laatste crisis van 2008 tot 2013 duidelijk dat de malaise begon in de minder populaire naoorlogse delen van de regio, daar wat heviger was en ook wat langer aanhield dan in de populaire wijken uit bijvoorbeeld de jaren ’30 van de vorige eeuw.

De toegenomen aandacht voor het energielabel en de daarmee gepaard gaande maatregelen om het energieverbruik naar beneden te brengen of ‘van het gas af’ te gaan hebben wel positieve invloed gehad op de prijsontwikkeling van de jongere woningen in de nieuwbouwwijken van de laatste 15 jaar. Dit geldt ook voor de woningbouwprojecten die thans in de regio op stapel staan, maar die soms nog wel erg lang op zich laten wachten: Nu nieuwbouw kopen is soms pas over drie jaar wonen!

Toch zijn er lichtpuntjes. Meer initiatieven rondom flexwoningen en duurzame nieuwbouwprojecten winnen terrein, en de gemeente Arnhem zet gelukkig ook stappen om de druk te verlichten. Maar het blijft een kwestie van volhouden en hopen dat de wind ooit draait – want wonen in Arnhem of haar mooie omgeving, dat blijft voor velen een langgekoesterde droom.

En mocht u binnenkort een makelaar op een verjaardag treffen: vraag haar of hem gerust naar de woningmarkt, maar zeg er wel bij welke precies………..

Rob Kranen, NVM Makelaar