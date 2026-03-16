Splinter Chabot komt met boektour naar Arnhem

ARNHEM – Schrijver en programmamaker Splinter Chabot komt op vrijdag 20 maart naar Arnhem voor een bijzondere avond rond zijn nieuwe roman Twee Prinsen. Op uitnodiging van Het Colofon wordt hij geïnterviewd en gaat hij in gesprek met het publiek in Rozet. Lezers van de Arnhemsche Courant kunnen bovendien een gesigneerd exemplaar van het boek winnen.

Nieuwe roman over vrijheid en jezelf zijn

Met Twee Prinsen presenteert Chabot een persoonlijk en maatschappelijk geladen roman. De schrijver vertelt dat het idee voor het boek ontstond door een brief die hij vijf jaar geleden ontving van een jongere. Die brief bleef op zijn bureau liggen en liet hem niet meer los. Volgens Chabot werd het verhaal uiteindelijk het vertrekpunt voor een roman over vrijheid, identiteit en de zoektocht naar liefde.

De auteur spreekt in dat verband ook over de ervaringen van jongeren die hij op scholen ontmoette. Daar hoorde hij verhalen over acceptatie, maar ook over onvrijheid en discriminatie. “Deze roman is een ode aan alle jongeren die dapper zichzelf durven zijn in een wereld die zo vaak donker en duister is,” aldus Chabot.

Bekende naam in literatuur en televisie

Splinter Chabot is inmiddels een vaste naam in de Nederlandse literatuur. Zijn debuutroman Confettiregen groeide uit tot een bestseller en wordt momenteel verfilmd door regisseur Michiel van Erp. Daarna volgden onder meer Roze Brieven en Als de Hemel genoeg ruimte heeft. Ook schreef hij samen met zijn familie het Boekenweekgeschenk Gezinsverpakking in 2024.

Naast schrijver is Chabot politicoloog en televisiepresentator. Op dit moment is hij wekelijks te zien als presentator van MOLTALK, het programma dat het populaire televisieprogramma Wie is de Mol? nabespreekt.

Avond met interview en publiek

Tijdens de Arnhemse stop van zijn boektour wordt Chabot geïnterviewd voor publiek door Ricardo Brouwer, voorzitter van COC Midden-Gelderland. Bezoekers kunnen luisteren naar verhalen over het ontstaan van Twee Prinsen, zijn werk als schrijver en zijn ervaringen met lezers. Ook is er ruimte voor vragen uit de zaal.

De avond vindt plaats op vrijdag 20 maart van 20.00 tot 21.30 uur in Rozet in het centrum van Arnhem. Voor de avond moet vooraf een kaartje worden gekocht via de website van Rozet. De entree bedraagt €5. Met de Gelrepas is de toegang gratis. Organisatoren verwachten veel belangstelling en raden bezoekers aan op tijd een ticket te kopen.

Win een gesigneerd exemplaar!

Lezers van de Arnhemsche Courant maken kans op een gesigneerd exemplaar van Twee Prinsen.

Meedoen is eenvoudig: reageer onder dit artikel dat je mee wilt doen aan de winactie. Vertel daarbij ook waarom jij dit boek graag wilt winnen voor extra kans.

De winactie is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Arnhem. Meedoen kan t/m 19 maart 2026. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van ons.