Tienduizenden Arnhemmers ervaren geluidsoverlast

ARNHEM – Tienduizenden Arnhemmers hebben dagelijks te maken met geluidsoverlast, vooral door verkeer. In Arnhem-Noord ligt die overlast bovendien merkbaar hoger dan in Arnhem-Zuid, onder meer door het grote aantal hulpdiensten dat daar met sirenes rondrijdt. Politie, ziekenhuis en brandweer zijn er gevestigd en ook het vervoer van verdachten naar de rechtbank in het centrum zorgt dagelijks voor extra lawaai. Uit het nieuwe Actieplan Omgevingslawaai 2026-2029 blijkt dat verkeer veruit de grootste bron van geluidsoverlast in de stad is en dat duizenden inwoners daar structureel hinder van ondervinden.

Verkeer grootste bron van geluid

Vooral wegverkeer zorgt voor overlast in de stad. Volgens de cijfers hebben grofweg 90.000 Arnhemmers te maken met geluid van 55 decibel of meer door wegen, spoor of industrie. Dat is het niveau van een normaal gesprek, maar dan continu aanwezig op straat, dag en nacht. Alleen al het gemeentelijke wegverkeer raakt ruim 80.000 inwoners. Voor ongeveer 15.000 mensen gaat het om ernstige hinder, waarbij het geluid nadrukkelijk aanwezig blijft in het dagelijks leven. De gemeente hanteert daarbij een strengere norm dan landelijk gebruikelijk. Waar landelijk pas vanaf 70 decibel wordt ingegrepen – vergelijkbaar met het geluid van een stofzuiger of een drukke weg vlakbij – legt Arnhem de lat al bij 63 decibel op gemeentelijke wegen. Daarmee probeert de gemeente eerder in te grijpen, nog voordat de overlast echt escaleert.

Stil asfalt als belangrijkste maatregel

Om de overlast te beperken zet de gemeente vooral in op stil asfalt. Dat gebeurt niet losstaand, maar wordt gecombineerd met regulier onderhoud en aanpassingen aan de weg. Daarnaast speelt snelheidsverlaging een rol. Via het Duurzaam Mobiliteitsplan wil Arnhem op meer plekken naar 30 kilometer per uur. De aanpak is grotendeels praktisch ingestoken. Grote nieuwe ingrepen blijven uit, maar bij bestaande projecten wordt steeds gekeken of geluid direct kan worden aangepakt.

Hotspots in de binnenstad

Op meerdere plekken in Arnhem ligt de geluidsbelasting boven de eigen plandrempel. In totaal gaat het om ongeveer 2.760 adressen. De zwaarste situatie is gemeten bij Eusebiusbuitensingel 1. Ook locaties als het Nieuwe Plein, Roermondsplein, Velperbuitensingel, Velperplein en de Weerdjesstraat springen eruit. Voor deze plekken wil de gemeente gericht maatregelen blijven nemen, al is niet overal direct een oplossing beschikbaar.