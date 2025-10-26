Vandaag: 30 oktober 2025
Techno evenement Spätkauf brengt Remco Beekwilder naar Luxor Live

ARNHEM – Luxor Live verandert op zaterdag 1 november in een broeinest van stevige techno. Het clubconcept Spätkauf strijkt neer in Arnhem met als headliner niemand minder dan Remco Beekwilder, bekend van podia als Awakenings en Rotterdam Rave.

Beekwilder geldt als een van de meest invloedrijke Nederlandse techno-dj’s van dit moment. Zijn sets staan garant voor een rauwe, industriële sound die diepe sporen trekt op de dansvloer. In Arnhem maakt hij zijn debuut bij Spätkauf, dat eerder furore maakte in onder meer Nijmegen en Utrecht.

Naast Beekwilder is er volop ruimte voor lokaal talent. Marc Mescola en Vivace, beiden actief binnen de Arnhemse technoscene, zorgen voor de opbouw van de avond. Spätkauf-resident Rini Berlini completeert het programma.

Tickets zijn verkrijgbaar via https://www.luxorlive.nl/agenda/spatkauf/

