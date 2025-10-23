Monster Jam keert terug naar GelreDome: twee dagen stunts, lawaai en spektakel

ARNHEM – De motoren brullen weer in Arnhem. Op zaterdag 28 en zondag 29 maart 2026 keert het internationale motorsportevenement Monster Jam™ terug naar het GelreDome. De stadionvloer verandert dan in een arena vol stof, staal en spektakel.

Het belooft een weekend te worden voor jong en oud, met razende races, duizelingwekkende sprongen en stunts die de zwaartekracht tarten. De voorverkoop is inmiddels gestart met een tijdelijke korting voor vroege kopers.

Trucks van 5.500 kilo vliegen door de lucht

Monster Jam is wereldwijd een fenomeen. De trucks wegen ruim 5.500 kilo en vliegen metershoog door de lucht tijdens de spectaculaire freestylewedstrijden. De coureurs, mannen én vrouwen, behoren tot de absolute wereldtop en beheersen de voertuigen met millimeterprecisie.

Het publiek speelt zelf ook een rol. Tijdens het evenement kunnen bezoekers live stemmen op hun favoriete stunts en prestaties. Naast de monstertrucks staan ook freestyle motorcrossacts op het programma, met rijders die salto’s en sprongen uitvoeren op twee wielen.

Pit Party: dichtbij de actie

Voorafgaand aan de shows vindt de populaire Monster Jam Pit Party™ plaats. Bezoekers kunnen daar van dichtbij kennismaken met de trucks, coureurs ontmoeten en handtekeningen verzamelen. Ook zijn er activiteiten voor kinderen en demonstraties over hoe de enorme voertuigen worden gebouwd.

Terugkeer naar Arnhem

Monster Jam was eerder te gast in het GelreDome en trok toen duizenden bezoekers. De organisatie noemt Arnhem een ideale locatie vanwege de overdekte arena en de centrale ligging. Dit jaar komt de tour terug met nieuwe trucks, nieuwe coureurs en een vernieuwd parcours.

Meer informatie: https://www.monsterjam.com/nl-nl/