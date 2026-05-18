Vakmanschap op IJsseloord 1

Onder de titel ‘Ontdek IJsseloord 1’ was het Arnhemse bedrijventerrein open voor bezoekers.

19 van de 55 bedrijven openden hun deuren en gaven demonstraties en antwoorden op vele vragen. De antwoorden getuigden van vakmanschap. En ook van overtuiging in wat het bedrijf doet en van bevlogenheid van de eigenaar of medewerker.

Veel bedrijven op IJsseloord 1 zijn gericht op de consument en zijn blij met de goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor klanten uit Arnhem, de regio en heel Nederland. Er is doorgaans voldoende gratis parkeergelegenheid voor de klanten.

Andere bedrijven zijn gericht op de groothandel of hun eigen specifieke doelgroep.

Alle bedrijven zijn op hun manier bezig met verduurzamen. Dat kan zijn: eigen opwek van elektra, producten verkopen die meer dan een levenlang meegaan en hergebruik van materialen. De informatie in dit artikel is een kleine greep uit de alledaagse praktijk en onmogelijk compleet.

Deelnemers aan ‘Ontdek IJsseloord 1’ waren: NAMA, Badkamervoordeelshop, Artisan Keukens, Sixty Fruits, Baptist Arnhem, Ondernemerscentrum Vlamoven, Nu-Swift Brandbeveiliging, Multicopy Arnhem, Mc Donald’s Arnhem Pleijroute, Peeze Koffiebranderij, La Coquerie, ABS autoherstel Boekhorst, ANAC Carwash, Wensink Ford/Mercedes, Mazda Jansen Arnhem, Herwers Hyundai, Bochane Fiat/Nissan/Renault/Dacia, Fitwinkel Arnhem en Zana Sport en Fysio.

Bij hen stond een blauwe ballonnen pilaar naast de deur.

Vier bedrijven

ANAC Carwash had een speciale aanbieding voor de wasbeurt Polish. De vestigingsleider vertelt over het abonnementsysteem en over mensen, die elke dag hun auto laten wassen. En ook over mensen, die incidenteel hun auto laten wassen en verwachten dat de auto er na die wasbeurt showroom-spic-en-span uitziet. Het bedrijf heeft 14 vestigingen en 400 zonnepanelen op het dak.

Sixty Fruits vertelt over de dubbelfunctie van het bedrijf. Het is enerzijds een restaurateur en verkoper van vintage meubelen. Anderszijds is het een sociale onderneming, die mensen helpt te re-integreren richting werk. De mensen en de meubels worden met liefde behandeld, persoonlijke aandacht. Er was zojuist een vrachtlading vol kasten geleverd, deze komen uit Denemarken, Engeland of Polen. Het bedrijf heeft een unieke positie in vintage badkamers.

La Coquerie vertelt over de duizenden liters soep en quiches die het bedrijf maakt voor supermarkten en andere afnemers. Het bedrijf heeft ook enkele medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Daarnaast heeft La Coquerie behalve vele zonnepanelen op het dak een eigen opslag van elektriciteit in accu’s.

Bij Baptist is het lekker druk. Het bedrijf heeft voor vandaag extra veel medewerkers ingezet, om iedereen goed te woord te kunnen staan. Bovendien zijn er meerdere leveranciers aanwezig die de producten van hun eigen merk demonstreren. Houtbewerkers kunnen hun hart ophalen en hun ervaringen delen.