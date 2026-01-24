Nog slechts 27 bewoners over: Arnhem intensiveert handhaving op vakantiepark van Peter Gillis

ARNHEM – Nog slechts 27 mensen, onder wie één baby, wonen permanent op Vakantiepark Arnhem, eigendom van Peter Gillis. Het park ligt naast een Natura 2000-gebied, waar permanente bewoning niet is toegestaan. De Raad van State verplichtte de gemeente eerder tot handhaving. Nu het aantal bewoners niet verder afneemt, intensiveert Arnhem de aanpak. “Het is noodzakelijk dat we zelf actief het gesprek aangaan en bij mensen aankloppen,” zegt wethouder Eva van Esch. Uiterlijk 1 juni 2026 moet de illegale bewoning zijn beëindigd.

Meeste bewoners al vertrokken

Sinds het handhavingsbesluit in 2020 vertrokken ruim negentig bewoners van het park. Daarmee is het overgrote deel van de oorspronkelijke permanente bewoning al verdwenen en bleven vooral alleenstaanden en één klein gezin over. De afgelopen twee jaar stagneert die daling echter. In januari 2026 staan nog 27 personen ingeschreven, onder wie één gezin met een baby. Tegelijk bleven nieuwe bewoners zich inschrijven.

Volgens het college is daarmee het moment gekomen om de laatste fase van de handhaving in te gaan. “Het verlengen van de begunstigingstermijn kan niet onbeperkt doorgaan,” staat in een raadsbrief. Veel chalets zijn bovendien ongeschikt en onveilig voor permanente bewoning.

Menselijke maat, maar niet vrijblijvend

De gemeente maakt onderscheid tussen ‘oude’ bewoners – mensen die vóór mei 2023 op het park woonden – en nieuwe bewoners. Oude bewoners krijgen nog één keer ondersteuning bij het vinden van andere woonruimte. Alleen bij aantoonbare inzet wordt hun uitstel telkens met zes maanden verlengd. Wie niet meewerkt, krijgt een dwangsom opgelegd.

“We willen dat er een einde komt aan de bewoning op het park, maar verliezen daarbij de menselijke maat niet uit het oog,” benadrukt Van Esch. Bewoners die aantoonbaar zoeken naar andere woonruimte, mogen voorlopig blijven. “Zo hebben zij in ieder geval een dak boven het hoofd.”

Nieuwe bewoners en mensen die geen contact zoeken met het Sociale Wijkteam krijgen geen extra ruimte. Voor hen loopt de begunstigingstermijn definitief af op 1 juni 2026.

Ook eigenaar kan worden aangesproken

Sinds de vaststelling van het facetbestemmingsplan eind 2023 kan Arnhem ook de eigenaar aanspreken. De gemeente kan Gillis dwingen om permanente bewoning te beëindigen, inclusief bewoners die niet in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het risico bestaat dat bewoners door de eigenaar zelf worden weggestuurd. De gemeente zegt dan paraat te staan om hulp te bieden, maar kan niet garanderen dat niemand dakloos raakt.

Deur-aan-deur in januari

In januari gaat de gemeente samen met het Sociale Wijkteam langs alle chalets om bewoners persoonlijk te informeren. Ook volgt een inventarisatie op basis van de verhuuradministratie van de eigenaar. Betrokken partijen zijn onder meer woningcorporaties, Werk & Inkomen en de Omgevingsdienst.

Het uiteindelijke doel blijft ongewijzigd: het vakantiepark moet weer worden gebruikt waarvoor het is bedoeld — recreatie — en niet langer fungeren als noodoplossing in de woningcrisis.