Verkiezingsprogramma CDA – 100 handhavers in plaats van 35

ARNHEM – Het CDA wil het aantal handhavers in Arnhem fors uitbreiden: van ongeveer 35 naar 100. Het is een van de meest concrete voorstellen uit het verkiezingsprogramma Met elkaar, voor Arnhem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. De partij zet daarmee sterk in op zichtbare veiligheid in wijken en winkelgebieden. Tegelijk bevat het programma plannen voor gratis parkeren voor mantelzorgers in autoluwe zones, gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden en een opvallend open houding tegenover nieuwe vormen van kernenergie.

Volgens lijsttrekker Luc Groot is veiligheid een basisvoorwaarde voor een goed functionerende stad. “Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een sterke gemeenschap. Daar investeren we al jaren helaas te weinig in,” zegt hij. Handhavers moeten volgens het CDA zichtbaarder worden in de wijken en sneller kunnen optreden bij overlast. Cameratoezicht kan worden uitgebreid wanneer bewoners of ondernemers daarom vragen.

Wonen weer bereikbaar maken

Naast veiligheid legt het CDA de nadruk op woningbouw. De partij wil meer tempo maken met bouwen voor starters, middeninkomens en ouderen die willen doorstromen. Procedures moeten korter en nieuwe bouwlocaties moeten bespreekbaar zijn wanneer dat helpt om de woningnood te verminderen. “Arnhemmers moeten weer kunnen wonen in hun eigen stad. Daar ligt een enorme verantwoordelijkheid voor de gemeentepolitiek,” aldus Groot.

Het CDA wil daarnaast mantelzorgwoningen eenvoudiger mogelijk maken en beleggers die woningen opkopen om te verhuren meer beperken.

Praktische oplossingen voor dagelijks leven

In meerdere hoofdstukken kiest het CDA voor concrete maatregelen. Mantelzorgers moeten gratis kunnen parkeren, ook in autoluwe gebieden, zodat zorg dichtbij huis mogelijk blijft. Voor ouderen wil de partij gratis openbaar vervoer invoeren, terwijl parkeertarieven voor bewoners niet verder mogen stijgen.

De partij blijft voorstander van het diftar-systeem bij afvalinzameling en ziet dit als middel om afval te verminderen en kosten beheersbaar te houden.

Groen zonder dogma’s

Op het gebied van duurzaamheid kiest het CDA voor wat het zelf een realistische koers noemt. Wijken moeten groener en schoner worden, maar zonder ideologische grenzen aan mogelijke oplossingen. Daarom sluit de partij nieuwe technologieën, zoals kleinschalige modulaire kernreactoren (SMR’s), niet bij voorbaat uit als toekomstige energiebron.

Daarnaast wil het CDA inwoners meer ruimte geven om zelf energie op te wekken en lokale initiatieven ondersteunen.

Verenigingen als fundament van de stad

Sportclubs, verenigingen en vrijwilligersorganisaties worden in het programma omschreven als het “kloppende hart” van Arnhem. Minder regels en meer vertrouwen moeten ervoor zorgen dat deze organisaties kunnen blijven functioneren. “Vrijwilligers houden onze stad draaiende. Zonder hen geen sportclubs, geen buurthuizen, geen gemeenschapszin,” zegt Groot.

Ook onderwijs en leefbaarheid krijgen aandacht, met investeringen in veilige schoolroutes en kleinere klassen waar dat het hardst nodig is.

Andere politieke cultuur

Tot slot pleit het CDA voor een andere bestuursstijl in Arnhem. Volgens Groot heeft de stad behoefte aan minder polarisatie en meer samenwerking. “Arnhem verdient een gemeenteraad die met respect samenwerkt, niet polariseert en problemen oplost. Fatsoen is de basis van goed bestuur.”

Met Met elkaar, voor Arnhem positioneert het CDA zich als partij van gemeenschapszin, veiligheid en praktische keuzes in het dagelijks bestuur van de stad.