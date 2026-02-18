Burgemeester trekt horecavergunning Lange Wal per direct in na inval om illegaal gokken

ARNHEM – Burgemeester Ahmed Marcouch heeft per direct de vergunningen ingetrokken van een horecapand aan de Lange Wal in Arnhem. De maatregel volgt op een politie-inval eind januari waarbij 21 personen werden aangehouden op verdenking van illegaal gokken.

Het gaat om de exploitatievergunning, de alcoholwetvergunning en de vergunning voor speelautomaten. Door het besluit moet de ondernemer de horecazaak onmiddellijk sluiten en gesloten houden. De burgemeester nam het besluit op basis van de Wet Bibob, waarmee gemeenten kunnen ingrijpen wanneer vergunningen mogelijk worden misbruikt voor criminele activiteiten.

Inval na langere periode van signalen

In de nacht van 26 op 27 januari viel de politie samen met de Kansspelautoriteit het pand binnen. Tijdens de actie werden 21 mensen aangehouden, onder wie de eigenaar van de zaak. Zij worden verdacht van deelname aan illegale kansspelen. Agenten troffen daarnaast een groot bedrag aan contant geld aan.

Volgens de gemeente liep al vóór de inval een Bibob-onderzoek naar de onderneming. Over langere tijd zouden signalen zijn binnengekomen over illegaal gokken in het pand. Zo zou de zaak regelmatig ruim na sluitingstijd open blijven en was de inrichting zo aangepast dat activiteiten van buitenaf moeilijk zichtbaar waren.

“Horeca mag geen dekmantel zijn”

Burgemeester Marcouch noemt illegaal gokken een vorm van ondermijnende criminaliteit. “Horecazaken horen plekken van ontmoeting en vertrouwen te zijn, geen dekmantel voor illegale praktijken,” stelt hij. Volgens hem zet illegaal gokken de openbare orde onder druk en schaadt het eerlijke ondernemers.

De burgemeester wijst erop dat bij illegale gokactiviteiten geen sprake is van verslavingspreventie of consumentenbescherming en dat belastingafdracht ontbreekt. Daarnaast bestaat volgens hem het risico dat dergelijke praktijken worden gebruikt voor witwassen en andere criminaliteit, wat de leefbaarheid in wijken kan aantasten.