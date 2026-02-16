Gemeente Arnhem slaat grote slag voor bouwambitie Rijnpark

ARNHEM – De gemeente Arnhem heeft een belangrijke stap gezet in haar ambitie om duizenden nieuwe woningen te realiseren in het toekomstige stadsdeel Rijnpark. De gemeente heeft het PostNL-terrein aan de Johan de Wittlaan aangekocht, een gebied van ruim 4,5 hectare dat een sleutelpositie inneemt binnen de gebiedsontwikkeling.

Met de aankoop krijgt Arnhem voor het eerst strategische gronden in eigen handen binnen het projectgebied. Het terrein werd gekocht van PostNL en NS Vastgoed, nadat het complex in 2025 te koop werd aangeboden in het kader van het gemeentelijk voorkeursrecht. Per 1 september 2026 wordt Arnhem officieel eigenaar van het terrein.

Eerste stap richting woningbouw

Volgens het college vormt de aankoop een belangrijke randvoorwaarde om eind 2028 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen in Rijnpark. Het gebied rond het voormalige distributiecomplex krijgt voorlopig de werktitel Postbuurt. Hoewel de gemeente eigenaar wordt, blijft PostNL voorlopig deels aanwezig. Het bedrijf huurt de laagbouw op het terrein nog tot uiterlijk 1 januari 2028 terwijl het zoekt naar een nieuwe locatie. Het markante hoofdgebouw, het zogeheten Expeditie Knooppunt, komt al eerder beschikbaar. De gemeente onderzoekt de komende periode mogelijkheden voor een tijdelijke invulling, bijvoorbeeld voor werkplekken, ontmoetingsruimten of andere functies die passen bij de toekomstige wijk.

Voorkeursrecht en positie ondernemers

Het voorkeursrecht is een juridisch instrument waarmee de gemeente als eerste het recht krijgt om grond of gebouwen te kopen wanneer een eigenaar wil verkopen. Daarmee houdt Arnhem regie op de gebiedsontwikkeling en voorkomt de gemeente dat grond versnipperd raakt. Tegelijkertijd zorgt de oprukkende woningbouw voor onzekerheid bij ondernemers in het gebied, die aandringen op duidelijkheid over uitkoop en planning omdat sommigen mogelijk moeten verhuizen of hun bedrijfsvoering moeten aanpassen.

Nieuw stadsdeel aan de oostkant van Arnhem

Rijnpark is het grootste woningbouwproject van Arnhem en moet uitgroeien tot een compleet nieuw stadsdeel met circa 7.000 woningen, werkplekken, voorzieningen en veel groen. Het gebied ligt in de Spoorzone Arnhem-Oost, vlak bij het centrum, tussen onder meer de Westervoortsedijk, de Broekstraat en de Dr. C. Lelyweg. Het huidige bedrijventerrein van ongeveer 70 hectare verandert de komende jaren geleidelijk in een stedelijke woon-werkwijk waar ook duizenden banen moeten ontstaan. De aankoop van het PostNL-complex geldt als één van de eerste concrete stappen richting die transformatie.