Verkiezingsprogramma – Tot slot: drie partijen zonder zetel willen doorbreken in Arnhem

ARNHEM – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart doen ook drie partijen mee die momenteel geen zetel hebben in de Arnhemse gemeenteraad. LEF, de Piratenpartij en de Nederlandse Volks-Unie (NVU) hopen via de verkiezingen voor het eerst of opnieuw een plek in de raad te veroveren.

LEF: nieuwe generatie in de politiek

De partij LEF presenteert zich als een beweging voor een nieuwe generatie kiezers. In het programma staan thema’s als klimaatbeleid, democratische vernieuwing en gelijke kansen centraal. LEF wil meer directe inspraak van inwoners via bijvoorbeeld burgerraden en pleit voor politiek die volgens de partij toegankelijker en begrijpelijker wordt voor inwoners.

De partij richt zich nadrukkelijk op jongeren en toekomstige generaties. Volgens LEF wordt beleid nu te vaak bepaald door korte termijn-denken, terwijl juist jongeren het langst met de gevolgen moeten leven.

Piratenpartij: digitale rechten en open overheid

Ook de Piratenpartij probeert in Arnhem voor het eerst een zetel te behalen. De partij richt zich vooral op digitale rechten, privacy en transparantie van de overheid. Volgens de Piratenpartij moet gemeentelijke informatie zoveel mogelijk openbaar zijn, zodat inwoners beter kunnen controleren hoe besluiten tot stand komen.

De partij wil daarnaast dat digitale dienstverlening van de gemeente privacyvriendelijk wordt ingericht en ziet technologie als kans voor innovatie in de stad.

NVU

De Nederlandse Volks-Unie doet opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. De partij wist bij eerdere verkiezingen geen zetel te behalen. Het programma richt zich vooral op bredere nationale en culturele thema’s en minder op concrete lokale vraagstukken.

Met de deelname van deze drie partijen telt Arnhem opnieuw een brede en uiteenlopende groep politieke partijen op het stembiljet. De Arnhemsche Courant publiceerde de afgelopen weken artikelen over de verkiezingsprogramma’s van alle deelnemende partijen. Lezers kunnen onder de artikelen reageren en hun mening delen.