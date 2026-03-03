Feestaardvarken verhuist voor zomer naar Park Sonsbeek

ARNHEM – Het Feestaardvarken verhuist, als alles volgens planning verloopt, nog voor de zomer naar het Jansveld in Park Sonsbeek. De gemeente Arnhem verleent een tijdelijke omgevingsvergunning voor deze locatie. Het kunstwerk krijgt daar voor een periode van tien jaar een plek.

Wethouder Cultuur Cathelijne Bouwkamp noemt de verhuizing een belangrijke stap. “De verhuizing van het Feestaardvarken komt er nu eindelijk echt aan. Het kunstwerk is een echt Arnhems icoon. Veel Arnhemmers kunnen niet wachten tot het weer een waardige plek krijgt in de stad, zodat kinderen erop kunnen spelen en kunstliefhebbers ervan kunnen genieten. Park Sonsbeek is een mooie en passende plek voor de komende tien jaar: rijk aan kunst, goed toegankelijk en zelf óók een Arnhems icoon.”

Tien jaar op het Jansveld

Het kunstwerk van Florentijn Hofman krijgt op het Jansveld een tijdelijke bestemming van tien jaar. Daarna beoordeelt de gemeente opnieuw wat een geschikte locatie is. De verleende vergunning ligt na publicatie zes weken ter inzage.

De gemeente streeft ernaar om het Feestaardvarken vóór het begin van de zomer te verplaatsen naar het park.

Afgelopen vrijdag trof de Arnhemsche Courant al gemeentelijke ambtenaren aan op de beoogde plek op het Jansveld. Zij waren ter plaatse om te schouwen hoe het kunstwerk precies geplaatst kan worden op de locatie en welke technische voorbereidingen daarvoor nodig zijn.

Omwonenden zijn vandaag per brief geïnformeerd over de komst van het kunstwerk naar het Jansveld. In die brief licht de gemeente de planning, de vergunningsprocedure en de tijdelijke duur van tien jaar toe.

Nu nog bij Burgers’ Zoo

Op dit moment ligt het Feestaardvarken opgeslagen bij Burgers’ Zoo. Samen met de kunstenaar en de dierentuin zocht de gemeente de afgelopen periode naar een nieuwe plek voor het kunstwerk. In juni 2024 kwam het Jansveld in Park Sonsbeek naar voren als meest geschikte locatie.

De komende periode wordt het Feestaardvarken opgeknapt en klaargemaakt voor de verhuizing. Daarna kan het Arnhemse kunstwerk weer toegankelijk worden voor publiek.