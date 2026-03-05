Burgerinitiatief Geitenkamp met ruime meerderheid aangenomen

ARNHEM – De Arnhemse gemeenteraad heeft vorige week woensdag met ruime meerderheid ingestemd met het burgerinitiatief Sterker Fundament Geitenkamp. Het voorstel kreeg 37 stemmen voor en één tegen. Met het initiatief willen bewoners meer invloed krijgen op de ontwikkeling van hun wijk en werken aan een evenwichtiger woningvoorraad.

Het plan is opgesteld door bewoners van de Geitenkamp en richt zich vooral op de samenstelling van de woningvoorraad en de sociale ontwikkeling van de wijk.

Aanpassing woningvoorraad

Een belangrijk onderdeel van het voorstel is het aanpassen van de verhouding tussen sociale huur en andere woningtypen in de wijk. Het aandeel sociale huurwoningen moet volgens het plan in twee stappen dalen van ongeveer 81 procent naar circa 65 procent.

Dat moet onder meer gebeuren via:

Verkoop aan zittende huurders, zodat bewoners met een hoger inkomen in de wijk kunnen blijven wonen.

Gerichte toewijzing van vrijkomende woningen, waarbij 35 procent van de woningen beschikbaar komt voor middeninkomens.

Een doorverkoopregeling, waardoor verkochte woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven voor huishoudens tot ongeveer twee keer modaal.

Volgens de initiatiefnemers moet dit bijdragen aan een meer gemengde wijk en meer sociale veerkracht.

Investeren in de wijk

Het burgerinitiatief stelt ook voor om opbrengsten uit woningverkopen opnieuw te investeren in de Geitenkamp. Dat geld kan onder meer worden gebruikt voor verduurzaming, renovatie van bestaande woningen en de bouw van nieuwe sociale woningen elders in de stad.

Rol voor bewoners

Daarnaast wordt voorgesteld om een halfjaarlijkse Buurtmonitor op te zetten. Daarbij gaan bewoners, gemeente en woningcorporaties gezamenlijk in gesprek over de voortgang van de plannen.

Ook willen de initiatiefnemers een symposium organiseren om een actieagenda op te stellen voor de lokale economie en de leefbaarheid in de wijk.

“Dit is een feestdag voor de Geitenkamp,” aldus een woordvoerder van het initiatief. “De raad heeft laten zien dat ze de kracht van de buurt serieus nemen. We gaan nu van praten naar doen. De Geitenkamp krijgt weer een fundament waar we generaties lang op kunnen bouwen.”