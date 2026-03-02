Vragen over bereikbaarheid hulpdiensten door versmallingen en obstakels op Arnhemse wegen

ARNHEM – De inrichting van Arnhemse wegen zorgt voor politieke vragen over de bereikbaarheid van hulpdiensten. In verschillende delen van de stad zijn de afgelopen jaren straten aangepast met verkeersremmende maatregelen, zoals wegversmallingen, middeneilanden en groenvoorzieningen. Veel van deze aanpassingen zijn gebaseerd op het zogeheten LaRGaS-principe (Langzaam Rijden Gaat Sneller), waarbij de weginrichting automobilisten automatisch langzamer laat rijden en de doorstroming moet verbeteren.

Tegelijkertijd waarschuwen hulpdiensten dat juist fysieke ingrepen zoals versmallingen en obstakels in sommige situaties kunnen leiden tot vertraging bij noodritten. CDA en VVD hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gevolgen van verkeersmaatregelen voor brandweer en ambulance.

Volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Midden kunnen hulpverleningsvoertuigen in sommige situaties zelfs “letterlijk vast komen te staan” wanneer 30- en 60-kilometerzones worden gecombineerd met fysieke ingrepen zoals plantenbakken of versmallingen. De regio noemt dit een terugkerend aandachtspunt bij herinrichting van wegen.

Onder meer de Johan de Wittlaan en delen van Onderlangs zijn de afgelopen jaren volgens dit principe opnieuw ingericht. Daar verdwenen verkeerslichten en maakten brede rijbanen plaats voor een inrichting met versmallingen, groenstroken en een gelijkmatiger verkeersstroom. De aanpassingen moeten zorgen voor rustiger verkeer en minder stops, maar illustreren tegelijk het type weginrichting waar hulpdiensten en politiek nu kritische vragen over stellen.

Zorgen over combinatie werkzaamheden en verkeersbeleid

De vragen komen op een moment dat Arnhem en de regio opnieuw te maken krijgen met grootschalige wegwerkzaamheden, onder meer rond de A12. In eerdere jaren leidde dat al tot forse verkeersdrukte en omleidingen. CDA en VVD vrezen dat de combinatie van werkzaamheden en nieuwe verkeersmaatregelen de bereikbaarheid verder onder druk zet.

De partijen stellen dat verkeersveiligheid een gemeentelijke kerntaak is, maar waarschuwen dat goedbedoelde maatregelen niet mogen leiden tot verminderde veiligheid wanneer hulpdiensten langer onderweg zijn.

Bereikbaarheid Rijnstate expliciet genoemd

In de vragen vragen de fracties specifiek aandacht voor de bereikbaarheid van ziekenhuis Rijnstate vanaf de A12 en omliggende wegen, waaronder de Schelmseweg en Cattenpoelseweg. Zij willen weten hoe de gemeente garandeert dat ambulances het ziekenhuis ook tijdens toekomstige werkzaamheden snel kunnen bereiken.

Daarnaast willen CDA en VVD inzicht in de manier waarop Arnhem momenteel monitort of verkeersmaatregelen invloed hebben op aanrijdtijden van hulpdiensten.