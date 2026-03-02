Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie – Landelijke lijsttrekker zichtbaar in Arnhemse campagne

ARNHEM – Op de verkiezingsposters van Forum voor Democratie in Arnhem prijkt niet de lokale lijsttrekker Gino Luurssen, maar landelijke politica Lidewij de Vos. Waar veel andere partijen in de stad juist kiezen voor een herkenbaar lokaal gezicht, benadrukt Forum voor Democratie daarmee een campagne waarin landelijke politieke thema’s duidelijk zichtbaar zijn. Tegelijk bevat het verkiezingsprogramma ook een reeks concrete voorstellen die juist sterk op Arnhem zelf zijn gericht.

De partij, momenteel met één zetel vertegenwoordigd in de Arnhemse gemeenteraad, combineert in haar programma bredere politieke uitgangspunten met lokale plannen voor wonen, cultuur en voorzieningen. Forum voor Democratie stelt dat gemeentelijk beleid volgens de partij te veel wordt bepaald door regels, schaalvergroting en landelijke afspraken, en pleit voor meer lokale zeggenschap en praktische oplossingen.

Wonen met lokale voorrang

Op het gebied van woningbouw wil de partij vooral bouwen voor inwoners met een lokale binding. Bewoners uit Arnhem en dorpen als Elden en Schaarsbergen zouden voorrang moeten krijgen bij sociale huur en betaalbare koopwoningen. Forum voor Democratie wil daarnaast uit de regionale Woondeal stappen en bouwprojecten zoals Schaapsdrift en Rijnpark opnieuw vormgeven in samenspraak met inwoners en ondernemers.

Het programma zet in op meer betaalbare koopwoningen, transformatie van leegstaande panden naar woningen en het stimuleren van doorstroming via seniorenwoningen en zogenoemde generatiewoningen. Opvallende details zijn het toestaan van verkamering, het vermijden van verplichte verduurzamingsmaatregelen en het behoud van warm, geel straatlicht in plaats van koud LED-licht vanwege leefkwaliteit en gezondheid.

Cultuur, erfgoed en lokale identiteit

Een groot deel van het programma richt zich op cultuur en identiteit van de stad. Forum voor Democratie beschrijft Arnhem als een historische centrumstad met een eigen karakter en wil dat erfgoed en tradities nadrukkelijker worden beschermd. Zo wil de partij het Airborne-evenement uitbouwen tot een internationaal evenement, aandacht geven aan het Arnhems dialect en historische straatnamen en monumenten behouden.

Ook stelt de partij voor om de Nelson Mandelabrug te hernoemen tot Generaal B.J.C. Dibbetsbrug. Verder pleit zij voor traditionele architectuur bij nieuwbouw, bescherming van kerkklokken en het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes langs historische plekken. De drie Rozet-bibliotheken moeten volgens de partij behouden blijven als basisvoorziening voor ontmoeting en cultuur.

Zorg, onderwijs en verenigingen

In zorg en welzijn legt Forum voor Democratie de nadruk op kleinschaligheid en minder bureaucratie. Zorggeld moet volgens de partij direct bij inwoners terechtkomen en fysieke loketten moeten behouden blijven naast digitale dienstverlening. De partij wil wachttijden in de jeugdzorg verkorten, zorgfraude aanpakken en lokale zorgvoorzieningen behouden.

Ook verenigingen en sport krijgen veel aandacht. Sportclubs worden gezien als belangrijke plekken voor sociale samenhang, en voorzieningen zoals zwembaden De Grote Koppel, Valkenhuizen en Klarenbeek moeten behouden blijven. Daarnaast wil de partij meer ruimte voor nieuwe onderwijsinitiatieven en minder regels voor buurtactiviteiten en vrijwilligerswerk.

Landelijke en lokale koers gecombineerd

Opvallend is dat het programma zowel sterk lokale voorstellen bevat als thema’s die aansluiten bij bredere landelijke discussies binnen de partij, bijvoorbeeld over energiebeleid, bestuur en culturele identiteit. Daarmee onderscheidt Forum voor Democratie zich van veel andere Arnhemse partijen, die hun verkiezingsprogramma vooral vanuit lokale vraagstukken opbouwen.

Forum voor Democratie is sinds 2022 met één zetel vertegenwoordigd in de Arnhemse gemeenteraad. Fractievoorzitter Gino Luurssen vertegenwoordigt de partij in de raad. Met de verkiezingen van 18 maart hoopt de partij haar positie in Arnhem te behouden of uit te breiden.

De Arnhemsche Courant publiceert in aanloop naar de verkiezingen artikelen over de verkiezingsprogramma’s van alle deelnemende partijen.