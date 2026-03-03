Verkiezingspostersrel jaagt Arnhemse politieke partijen op extra kosten

ARNHEM – Arnhemse politieke partijen worden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen geconfronteerd met extra campagnekosten door een conflict over verkiezingsposters in de stad. Door de wijziging van exploitant moeten zij opnieuw reserveren tegen hogere tarieven. Ondertussen bereiden reclamebedrijf Robin Best Outdoor Media en de gemeente Arnhem zich voor op een kort geding over de kwestie.

Aanbesteding voor verkiezingsborden

Rond verkiezingen worden in Arnhem extra sandwichreclameborden geplaatst waarop politieke partijen campagne kunnen voeren. Via een aanbesteding konden bedrijven zich inschrijven voor de exploitatie van deze borden. Die opdracht werd eind 2025 gegund aan Robin Best Outdoor Media.

Kort daarna ontstond discussie over de aanbestedingsprocedure. Concurrent Hoffman Outdoor Media diende een klacht in over de gang van zaken, waarna de gemeente Arnhem plots besloot de overeenkomst met Robin Best te beëindigen. Sinds eind januari verzorgt Hoffman de exploitatie van de verkiezingsborden.

Gemeente informeert fracties

De gemeente stelde fractievoorzitters per mail op de hoogte van de wijziging. Politieke partijen kregen daarbij tijdelijk voorrang om campagneborden te reserveren bij de nieuwe exploitant. In hetzelfde bericht laat de gemeente weten het „vervelend” te vinden dat de situatie zo is gelopen.

Partijen betalen meer, soms voor minder zichtbaarheid

Arnhemse politieke partijen laten aan de Arnhemsche Courant weten dat hun campagnes door de wijziging aanzienlijk duurder zijn geworden. Volgens betrokkenen betalen sommige partijen meer dan eerder was afgesproken, terwijl zij in sommige gevallen zelfs minder borden kunnen inzetten dan gepland. Daarnaast hadden enkele partijen hun campagne al geboekt bij Robin Best.

Juridisch advies aan partijen

In een tweede mail gaf de gemeente politieke partijen ook advies over hun lopende overeenkomsten met Robin Best. Daarin staat dat partijen hun contract kunnen ontbinden en terugbetaling kunnen vragen van reeds betaalde bedragen. Ook adviseert de gemeente partijen zich het recht voor te behouden om eventuele extra kosten later te verhalen. Volgens het bericht verwacht de gemeente dat Robin Best de ontbinding blijft betwisten en mogelijk pas tot terugbetaling overgaat nadat een rechter zich over de zaak heeft uitgesproken. Tot die tijd wordt partijen aangeraden een nieuw contract met Hoffman te sluiten. Robin Best geeft aan geen betalingen te hebben ontvangen.

Displays verwijderd

Robin Best stelt dat de gemeente heeft gevorderd dat alle geplaatste displays per direct moesten worden verwijderd. In een mail aan politieke partijen liet het bedrijf weten daardoor tot zeker eind maart geen campagnes te kunnen uitvoeren en geplande campagnes te moeten annuleren. Het bedrijf heeft daarop een kort geding aangespannen tegen de gemeente Arnhem en eist dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt nagekomen. Daarnaast kondigt het een schadeclaim aan in een latere bodemprocedure.

Geen inhoudelijke reacties

Hoffman bevestigt tegenover de Arnhemsche Courant dat het bedrijf momenteel de borden exploiteert, maar wil verder niet inhoudelijk reageren op het conflict. Ook de gemeente Arnhem gaat niet in op de kwestie. „Over lopende rechtszaken doen wij geen uitspraak,” laat een woordvoerder weten.

Het kort geding dient op 9 maart bij de rechtbank in Arnhem.