VVD’er Van Engelenburg met ruime meerderheid gekozen tot vicevoorzitter Arnhemse gemeenteraad

ARNHEM – Alwin van Engelenburg van de VVD is woensdagavond met ruime meerderheid gekozen tot nieuwe vicevoorzitter van de Arnhemse gemeenteraad. Hij kreeg 25 stemmen en versloeg daarmee Joost Gerretschen van PRO, die 11 stemmen ontving. Van Engelenburg volgt daarmee partijgenoot Nicky Eppich op. Daarmee blijft het vicevoorzitterschap van de raad opnieuw in handen van de VVD.

De verkiezing leidde vooraf tot een debat over de politieke balans binnen de Arnhemse raad. Vanuit meerdere oppositiepartijen werd de vraag gesteld of het wenselijk is dat belangrijke functies binnen de raad opnieuw terechtkomen bij partijen die betrokken zijn bij de vorming van een nieuwe coalitie.

Gerretschen presenteerde zichzelf tijdens het debat als bruggenbouwer tussen oppositie en coalitie. Daarbij verwees hij naar zijn ervaring als oppositieraadslid in Middelburg en later als raadslid in Arnhem. Ook benadrukte hij zijn beschikbaarheid voor de functie. “De komende twee jaar heb ik maar twee prioriteiten: het kind van mij dat binnenkort geboren wordt en deze raad.”

Verschillende raadsleden vroegen hem hoe onafhankelijk hij zou kunnen opereren als meerdere functies binnen de nieuwe agendacommissie door coalitiepartijen zouden worden ingevuld. Gerretschen stelde daarop dat zijn kandidatuur nadrukkelijk losstaat van partijpolitiek. “Mocht ik verkozen worden tot vicevoorzitter, dan zal ik dat doen namens ons allemaal en in het belang van de raad die wij als geheel zijn.”

Ook Van Engelenburg kreeg vragen over de politieke verhoudingen binnen de raad. Het VVD-raadslid zette in zijn toelichting vooral in op verbinding, respectvolle debatten en bestuurlijke rust binnen de raad. Daarnaast wees hij op zijn ervaring als strategisch bestuursadviseur bij de gemeente Brummen. Volgens Van Engelenburg heeft hem dat geleerd hoe belangrijk het is om de rollen van raad, college en ambtelijke organisatie zuiver gescheiden te houden.

Opvallend was dat Van Engelenburg tijdens het debat begrip toonde voor de zorgen over de samenstelling van de nieuwe agendacommissie. “Wat mij betreft is het een afvaardiging van én coalitie én oppositie-raadsleden,” zei hij. De functie van vicevoorzitter geldt voor een periode van twee jaar. Naast het vicevoorzitterschap wordt Van Engelenburg ook voorzitter van de agendacommissie en van de commissie werkgeverschap griffie.