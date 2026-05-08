Kensington en Racoon morgen op ASM Festival aan de Rijn in Arnhem

ARNHEM – De Stadsblokken in Arnhem staan morgen volledig in het teken van het ASM Festival. Met optredens van onder meer Kensington, Racoon, Dotan en Sunnery James & Ryan Marciano trekt het festival opnieuw duizenden bezoekers naar de Rijn. Het evenement begint zaterdagmiddag en duurt tot 23.00 uur.

Waar het ASM Festival inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste popfestivals van Arnhem, groeit ook het aparte ASM Student Festival hard door. Dat studentenfestival trok vorig jaar ruim 12.500 bezoekers en verwachtte dit jaar zelfs ongeveer 17.500 studenten op de Stadsblokken. Daarmee verstevigt ASM zijn positie als vaste festivalnaam in Arnhem.

De organisatie kiest dit jaar opnieuw voor een brede line-up met pop, rock en dance. Kensington keert terug naar Arnhem in de nieuwe samenstelling van de band, terwijl Racoon opnieuw een van de grote publiekstrekkers is. Ook Bente, Yves Berendse en Dotan staan op het programma. De afsluiting is in handen van Sunnery James & Ryan Marciano.

Tijdschema ASM Festival 2026

14:15 – 15:00 | Dotan

15:30 – 16:30 | Bente

17:00 – 18:00 | Yves Berendse & Band

18:30 – 19:45 | Racoon

20:30 – 21:45 | Kensington

22:00 – 23:00 | Sunnery James & Ryan Marciano

Naast de mainstage zijn er extra areas zoals Boogie Nights x Bud Disco Fever, de Karaoke Caravan en verschillende horeca- en chillplekken aan het water. Het festivalterrein ligt opnieuw op de Stadsblokken met uitzicht op de Rijn en de Arnhemse binnenstad.