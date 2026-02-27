Arnhems Meisje voor Anke Lunenberg na jarenlange inzet voor Arnhemse zorg en gezondheid

ARNHEM – Voor haar langdurige inzet voor gezondheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk in Arnhem heeft Anke Lunenberg woensdag het Arnhems Meisje ontvangen. De gemeentelijke onderscheiding werd uitgereikt door loco-burgemeester Bob Roelofs, als erkenning voor haar rol binnen Stichting Vitanos en Mantel- en Vrijwillige Thuiszorg Arnhem.

Lunenberg bleef zich ook na haar pensionering als gemeenteambtenaar actief inzetten voor de stad. Zij stond aan de basis van Stichting Vitanos en groeide daar uit tot een drijvende kracht achter de organisatie. Als voorzitter hielp zij Vitanos ontwikkelen tot een vaste speler binnen het Arnhemse sociale netwerk, gericht op gezondheid en preventie. Onder het motto ‘Samen maken we gezond’ organiseerde de stichting onder meer wijkbijeenkomsten, kookworkshops en lessen op basisscholen, met als doel inwoners dichter bij elkaar te brengen en gezonder te laten leven.

Volgens loco-burgemeester Roelofs laat Lunenberg zien hoe maatschappelijke betrokkenheid ook na een loopbaan kan doorgaan. “Anke is iemand die na haar pensioen niet achterover is gaan leunen. Ze heeft met enorme toewijding meegebouwd aan een organisatie die mensen samenbrengt en helpt gezonder te leven. Daarmee heeft zij bijgedragen aan een Arnhem dat niet alleen gezonder, maar ook hechter is.”

Steun voor mantelzorgers

Naast haar werkzaamheden voor Vitanos was Lunenberg tien jaar voorzitter van Mantel- en Vrijwillige Thuiszorg Arnhem. In die functie richtte zij zich op betere ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers, die vaak langdurig en intensief zorg verlenen aan naasten. Onder haar voorzitterschap professionaliseerde de organisatie verder, met meer structuur en aandacht voor kwaliteit en begeleiding.

Roelofs benadrukte tijdens de uitreiking dat haar inzet extra bijzonder was doordat zij actief bleef ondanks persoonlijke gezondheidsbeperkingen. “Wat haar inzet extra bijzonder maakt, is dat zij zich met dezelfde betrokkenheid bleef inzetten, ook toen haar eigen gezondheid haar beperkte. Met visie en bescheidenheid wist zij anderen te stimuleren en organisaties sterker te maken.”

Arnhems Meisje

Het Arnhems Meisje is een gemeentelijke onderscheiding voor inwoners die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor de Arnhemse samenleving. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gebaseerd op het kunstwerk van Joop te Riele dat sinds 1993 in de wijk De Weerdjes staat.