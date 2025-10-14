Museum Arnhem verwelkomt 100.000e bezoeker al in oktober

ARNHEM – Museum Arnhem heeft dit weekend de 100.000e bezoeker van 2025 feestelijk ontvangen. Waar het museum normaal gesproken pas aan het eind van het jaar deze grens passeert, gebeurde dat nu al binnen tien maanden. Het laat zien dat het museum, sinds de heropening in 2022, weer volop leeft in de stad en daarbuiten.

De gelukkigen waren Kees en Finy uit Arnhem, die nietsvermoedend een kort bezoekje wilden brengen. Bij binnenkomst werden ze opgewacht door directeur Saskia Bak, die hen verraste met een cadeautas, een T-shirt van kunstenaar Lydia Schouten en koffie in museumcafé Pierre, vernoemd naar kunstenaar en televisiepionier Pierre Janssen. „Wat een verrassing! We wilden even snel naar binnen, en ineens stond daar de directeur met cadeaus. Super leuk!” reageerden ze.

Publiekstrekker op de stuwwal

Museum Arnhem is al ruim anderhalve eeuw een vaste waarde in de stad. Het museum staat bekend om zijn sterke collectie magisch realisme, neorealisme, nieuwe figuratie en feministische kunst, met topstukken van onder anderen Carel Willink, Jan Mankes, Marlene Dumas en Pat Andrea. Sinds de grootschalige renovatie, waarbij een nieuw paviljoen boven de stuwwal werd gebouwd, is het museum ook architectonisch een blikvanger. De beeldentuin, vrij toegankelijk voor bezoekers, biedt een indrukwekkend uitzicht over de Rijn.

Verbinden en vernieuwen

„We zijn ontzettend blij dat we dit jaar opnieuw meer dan 100.000 bezoekers hebben mogen ontvangen,” zegt Saskia Bak. „Het laat zien dat onze tentoonstellingen en programma’s mensen weten te raken en samen te brengen. Dat we zoveel impact mogen maken, zowel in Arnhem als daarbuiten, geeft ons energie om door te gaan met het maken van inspirerende en verbindende programma’s.”

De bezoekersgroei is mede te danken aan de gratis zaterdagen voor Arnhemmers, mogelijk gemaakt door de gemeente. Daarnaast trok de succesvolle tentoonstelling Jan Mankes kunstliefhebbers uit het hele land en werd deze genomineerd voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs.

Europese erkenning en nieuwe tentoonstelling

2025 is een jaar van prijzen en lof. Museum Arnhem kreeg een eervolle vermelding bij de European Museum of the Year Award en won een bronzen European Design Award voor de tentoonstelling Na regen komt neonlicht.

En het jaar is nog niet voorbij. Op zaterdag 11 oktober opent de nieuwe tentoonstelling Het fantastische landschap, waarin surrealistische kunst centraal staat. Daarmee voegt het museum opnieuw een grote publiekstrekker toe aan zijn najaarsprogramma.