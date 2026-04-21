Arnhemse coalitie in juni op het ‘bordes’

ARNHEM – Arnhem krijgt naar verwachting begin juni een nieuwe coalitie. Dat schrijft formateur Mark Coenders in een voortgangsbericht aan de gemeenteraad. Vijf partijen onderhandelen sinds begin april over een akkoord: PRO, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en het CDA.

Volgens Coenders verlopen de gesprekken “constructief en in goede sfeer”. De partijen werken momenteel aan een gezamenlijke visie voor de stad en hebben de eerste financiële kaders besproken. Ook zijn de inhoudelijke thema’s inmiddels op tafel gelegd.

Veel woorden, weinig inhoud

Opvallend is dat concrete keuzes nog ontbreken. Over mogelijke bezuinigingen, investeringen of verdeling van wethoudersposten wordt met geen woord gerept. De formateur spreekt vooral over “ambities voor Arnhem” en “input uit de stad”, zonder dit verder te concretiseren.

Dat maakt het lastig om te beoordelen waar de nieuwe coalitie daadwerkelijk op inzet. Zeker omdat de combinatie van partijen politiek breed is, liggen verschillen op onderwerpen als wonen, mobiliteit en financiën voor de hand.

Tijdpad richting juni

De inzet is om begin juni een coalitieakkoord te presenteren, samen met een nieuw college van burgemeester en wethouders. Halverwege mei volgt eerst nog een nieuwe update over de voortgang.

Tot die tijd blijft het vooral bij proces. De contouren van het akkoord moeten de komende weken duidelijk worden, en pas dan zal blijken welke keuzes de vijf partijen daadwerkelijk durven te maken.