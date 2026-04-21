.nl-domein bestaat 40 jaar: Arnhemse organisatie SIDN viert dubbel jubileum

ARNHEM – Het Nederlandse internetdomein .nl bestaat zaterdag precies 40 jaar. Wat in 1986 begon als een experimenteel idee van een Nederlandse onderzoeker, is uitgegroeid tot een van de grootste en veiligste landendomeinen ter wereld. Vanuit Arnhem speelt Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) daarin al dertig jaar een centrale rol.

Op 25 april 1986 werd de aanvraag voor het .nl-domein goedgekeurd. Daarmee was Nederland het eerste land buiten de Verenigde Staten met een eigen internetextensie. De grondlegger, Piet Beertema, werkte destijds bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Het eerste geregistreerde domein was cwi.nl. Beertema beschreef het begin later als pionierswerk: simpel, handmatig en zonder de schaal die het internet later zou krijgen. Toch legde hij de basis voor een systeem dat wereldwijd navolging kreeg.

Van experiment naar miljoenen domeinen

Wat begon met enkele tientallen registraties, groeide in de decennia daarna explosief. Inmiddels zijn er ruim 6 miljoen .nl-domeinnamen actief. Daarmee behoort .nl tot de grootste landendomeinen ter wereld. Een belangrijke versnelling kwam in 2003, toen ook particulieren een domeinnaam konden registreren. Tot die tijd was dat alleen mogelijk voor bedrijven en organisaties. Binnen enkele jaren groeide het aantal registraties van één naar vier miljoen.

Arnhemse spil in het internet

Sinds 1996 ligt het beheer van het .nl-domein bij SIDN, gevestigd in Arnhem. De organisatie werd opgericht toen het aantal aanvragen zo sterk toenam dat handmatige verwerking niet langer voldeed. Dagelijks verwerkt SIDN inmiddels miljarden verzoeken om domeinnamen naar het juiste adres te verwijzen. Dat gebeurt grotendeels onzichtbaar voor internetgebruikers, maar vormt de technische ruggengraat van websites en e-mailverkeer. Naast registratie zet SIDN sterk in op veiligheid. In samenwerking met providers en registrars wordt actief opgetreden tegen phishing, malware en nepwebshops. Ook stimuleert de organisatie het gebruik van beveiligingstechnieken zoals DNSSEC en DMARC.

Dubbel jubileum

Het jubileumjaar is extra bijzonder, omdat SIDN zelf ook een mijlpaal bereikt. De organisatie bestaat dit jaar 30 jaar. Daarmee markeert 2026 zowel het ontstaan van het .nl-domein als de professionalisering ervan. Algemeen directeur Roelof Meijer noemt .nl “een stabiele kracht binnen het internet”. Volgens hem vormt het domein de basis voor digitale dienstverlening, ondernemerschap en communicatie in Nederland.

Van Arnhem naar de wereld

Hoewel het .nl-domein nationaal is, reikt de impact verder dan Nederland. Het systeem dat ooit door Beertema werd bedacht, ligt mede aan de basis van hoe het internet wereldwijd is georganiseerd. Vanuit Arnhem werkt SIDN tegenwoordig samen met internationale partners om het internet open en veilig te houden. Daarmee blijft een lokaal gevestigde organisatie een belangrijke speler in een wereldwijd netwerk.