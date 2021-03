Uurtje Oost – gratis online naar Theater aan de Rijn

Ook nu het theater gesloten is krijgen schrijvers, acteurs, regisseurs, dansers en andere artistiekelingen de kans om hun werk vanuit Theater aan de Rijn in Arnhem te presenteren. Waar in normale omstandigheden het theater een paar keer per maand haar deuren live opent voor jonge makers is dit Uurtje Oost nu ook (gratis) online te bezoeken. Doordat de livestream via een VIMEO kanaal loopt kunnen kijkers via de chatfunctie net als altijd in gesprek met de makers.



Open Podium Livestream



Komende edities Uurtje Oost

>Donderdag 1 april presenteren ArtEZ-alumni Jasper van de Pijl en Bram Walte een absurdistische toneelbewerking van het horrorverhaal The Unnamable van H.P. Lovecraft.

>Donderdag 8 april onderzoekt de Senegalese choreograaf, danser, kunstschilder én vader Alioune Diagne de mannelijke lijn in zijn familie in de voorstelling Papadag. In deze ontroerende en interdisciplinaire solovoorstelling zie je hoe het vaderschap Alioune heeft veranderd.

>Donderdag 15 april neemt Igor Vrebac het publiek mee in het repetitieproces voor de voorstelling OMG. Met grote fascinatie voor het hogere nodigt de voorstelling uit om te ervaren wat er gebeurt als we geloven dat het ‘goddelijke’ zich niet boven ons, maar in onszelf bevindt.

Meer informatie en tickets: theateraanderijn.nl

