Periodetitel Veluwezoom voor Jhonny van Beukering al een hoofdprijs

Sportclub Veluwezoom heeft het jaar 2024 op een voortreffelijke wijze afgesloten. De ploeg van trainer Johnny van Beukering kroonde zich zondag door zege bij SC Rheden (1-3) tot winnaar van de eerste periodetitel in de vierde klasse E.

De coach van de Velpse voetbalploeg was er maar wat blij mee. “Ons doel dit seizoen was een plek bij de eerste vijf en hopen op een periodetitel. Die hebben we nu al en voor mij is dat een hoofdprijs.”



Voor Van Beukering betekent dit niet dat zijn ploeg al op haar lauweren kan rusten. Een plek in de nacompetitie is weliswaar al veiliggesteld, maar de Velpse coach ziet het nu als een eerste stap. “We willen voor het hoogste gaan en in ieder geval zo lang mogelijk meedoen in de titelstrijd. Maar we hebben een jong team en dan is het de ene keer goed en de andere keer wat minder”, bekijkt Van Beukering de zaken ook van een realistische kant.

Op het nippertje

Veluwezoom moest zondag winnen bij SC Rheden om Elsweide op de ranglijst in de strijd om de eerste periodetitel te passeren. Daar zag het lange tijd niet naar uit, want de bezoekers keken bij rust nog tegen een 1-0 achterstand aan na een benutte strafschop van Kai Dorland. “Het was op het nippertje”, zei Van Beukering, die zijn ploeg halverwege de tweede helft door Marouan Bouwknegt langszij zag komen. “We hebben alles uit de kast gehaald na rust. Jongens op andere posities gezet, één-op-één gaan spelen. We moesten ook uitkijken voor de counter en Rheden heeft ook nog een paar goede mogelijkheden gehad, maar wij zijn erin blijven geloven.”

Mannenvoetbal

Dat geloof werd beloond. Invaller Angelo Siep zorgde in blessuretijd voor 1-2, waarna de ook ingevallen Wessel Klaassen voor de 1-3 eindstand zorgde. De periodetitel was binnen en dat maakte Van Beukering trots. “Iedereen zag ons al voor het seizoen als titelkandidaat, maar dat was niet terecht. Met Arjen Haast en Angelo Siep hebben we er twee ervaren jongens bij gekregen, maar zij hadden ook al langere tijd niet gevoetbald. Verder lopen er zes jongens van onder de 19 jaar in onze ploeg en die zijn voor het eerst senior. Dat die jongens kunnen voetballen, wist ik al wel. Maar die gasten zijn nu in het echte mannenvoetbal terechtgekomen. Dat is toch weer anders dan bij de junioren.”



De eerste periodetitel ging dus naar Veluwezoom, maar het Arnhemse Elsweide is halverwege de competitie met 26 punten uit 11 wedstrijden koploper. Veluwezoom heeft 25 punten. De achtervolgers Klarenbeek (20), De Hoven (19), VVO (18) en SC Rheden (17) staan al op flinke achterstand.



(Foto: Nico Kooij)

