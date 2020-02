Rondje vrijwilligerswerk in Arnhem

Voordat ik blogger werd bij Arnhem Direct had ik reeds wat vrijwilligerswerk in Arnhem gedaan. Grappig genoeg bij bedrijven die men nu zou noemen als oude media. Dat flopte dan ook voor mij om tigtal reden. Lees maar even mee en steek wat op!

Beeld en tekst door Paul van Kempen

Rock ´n Rollstoel TV

Ik moet zeggen, ik verkeerde in een wat mindere periode van mijn leven toen ik aan werk via Rock ´n Rollstoel TV begon en dat reflecteerde dan ook. Ik zou stevig opgeleid worden tot heuse videomontage/editor op een speciale computer, maar de chef had meer oog voor binnenkomende meiden uit Berlijn die zulk werk ook wel zagen zitten. Ja, dat leg je natuurlijk af als man die in een wat mindere periode zit in zijn leven. Ik heb het bijltje voor mijn doen er redelijk snel bij neer gelegd. Ik vind het nog steeds niet zo´n aanrader ofschoon het een hele dankbare doelgroep kan zijn waarvoor je werkt. Ook moet je wat kunnen goochelen met de ietwat harde humor van de mensen in de rolstoel. Ik trok het niet altijd. Noem mij daar maar een heuse softie in. Dat mag wel in 2020! Ik zou het niet meer over doen.

Stadsomroep Arnhem

Andere koek was het toen ik vrijwilligerswerk deed bij Stadsomroep Arnhem als geluidstechnicus. Ze zeiden bij aanvang er al direct bij dat ze me met geen mogelijkheid zouden opleiden. Ze waren bang dat ik gelijk naar de concurrentie zou lopen. Zoiets zeiden ze. Nogal vreemd, ik mixte al jaren eigen bandjes maar had het nooit serieus aangepakt en heb een echte neus voor muziek want zoals je wellicht weet ben ik ook een autonome muziekproducer. Ik heb een keer non stop mogen draaien en werd bijna ter plekke met pek en veren aangepakt omdat ik een track house draaide. Dat zou niet radioplay genoeg zijn.

Hele aparte tijd dus voor mij bij de Stadsomroep, maar niet voor herhaling vatbaar ook omdat er veel mis ging tijdens de radioshows. Ik startte van alles verkeerd in. Veel te zenuwslopend werk, zo concludeerde ik en toen al vond ik radio een reeds achterhaald medium met het internet supersterk opkomend. Ik zag het niet meer gebeuren voor lokale radio ondanks de nobele inzet van al die vrijwilligers. Ik heb het er op een gegeven moment maar bij gelaten. Ze vonden het geeneens erg.

Conclusie. Vrijwilligers moet je echt alleen doen als je er achter staat. Draai eerst proef of tackel of het wel echt iets is voor je. Er zijn duizend mogelijkheden en zonder vrijwilligerswerk zou Nederland of Arnhem helemaal stil staan, maar haal er ook uit wat er voor jou in zit!

Anyway, gotta catch´em all!

