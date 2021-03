Van inspiratiewandelingen naar Startclubhuis

In het voormalige V&D pand aan het Johny van Doornplein, is sinds kort een ‘clubhuis’ voor startende ondernemers gevestigd, het Startclubhuis. Startclub Arnhem is afgelopen november gelanceerd als online platform, organiseerde inspiratiewandelingen in het Sonsbeekpark en is ondertussen ook zichtbaar met een fysieke locatie.

Afgelopen weekend heeft wethouder van Economische Zaken, Jan van Dellen, het Startclubhuis officieel geopend. De fysieke locatie is een droom die uitkomt voor Startclub Arnhem. “Zo kunnen we startende ondernemers nóg beter helpen en kunnen we hen met elkaar verbinden”, aldus aanjager Michiel van Drunen.

Ceremoniële opening

Startclub Arnhem biedt in het voormalige V&D pand, waar sinds kort Journey Offices is gevestigd, ‘full-service werkplekken’ aan voor haar leden. Met een theebar, pouletafel en zelfs een gymzaal is het pand is van alle gemakken voorzien. De eerste huurder werkt inmiddels al vanuit het pand. Wethouder Jan van Dellen, die de ceremoniële opening van de nieuwe werkplek van Startclub Arnhem verzorgde, is blij met de groei van het startersplatform. “Ik ben ontzettend trots. Een platform als dit was er nog niet, maar is zeker in deze tijd erg belangrijk. Je wil dat de aanwas van nieuwe ondernemers ook in deze tijd blijft groeien.”

Al ruim 200 leden

Startclub Arnhem heeft inmiddels al ruim 200 leden. Dit aantal groeit dagelijks. Het is opgericht door de gemeente Arnhem, de HAN, ArtEZ en de Rabobank. Inmiddels zijn nog meer kennispartners aangesloten, zoals: Saleswizard, Rozet, BDO en Fitter Nederland. Alle partners zorgen voor een aanbod van interessante workshops, gericht op startende ondernemers. “De aantrekkingskracht lijkt met name te komen uit het uitgebreide programma dat de club gratis aan haar leden aanbiedt”, zegt Michiel van Drunen. En nu heeft de club er dus een fysieke ontmoetingsplek bij.

Startclub Arnhem is er voor alle startende ondernemers. De club bundelt het aanbod van verschillende partners in Arnhem en biedt dit aan op één online platform. Via dit platform kan de starter ook in contact komen met coaches uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Dit zijn echte mensen met de nodige kennis, ervaring en/of middelen die de starter echt vooruit kunnen helpen.

